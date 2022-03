Wall Street Gamestop-Rally 2.0: Massive Kursgewinne von Meme-Aktien geben Rätsel auf

Ausgerechnet spekulative Aktien wie Gamestop und AMC erleben ein Comeback – angetrieben von exzessiven Optionskäufen. Doch hält der Boom an? Experten sind skeptisch.

In den Reddit-Foren wird wieder verstärkt über die Aktie des Videospielehändlers diskutiert. (Foto: Reuters) Logos von Gamestop und Reddit

Düsseldorf Der Ukrainekrieg, steigende Zinsen und Inflationsängste haben eine Korrektur am Aktienmarkt ausgelöst. Anlegerinnen und Anleger meiden in diesen Zeiten vor allem als riskant geltende Papiere. Doch eins der spekulativsten Segmente feiert gerade ein Comeback: sogenannte Meme-Stocks wie der Videospielehändler Gamestop und die Kinokette AMC Entertainment.

Die Gamestop-Aktie gewann am Dienstag rund 30 Prozent und am Mittwoch weitere 14 Prozent. Seit dem Jahrestief Mitte März beträgt das Plus in der Spitze 80 Prozent. Titel von AMC stiegen im selben Zeitraum um mehr als 50 Prozent, Papiere des Kopfhörerherstellers Koss kletterten um mehr als 60 Prozent, die Aktie des Softwareherstellers Blackberry um knapp 25 Prozent und die des Einzelhändlers Bed Bath & Beyond um knapp 15 Prozent.

