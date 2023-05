Carl Icahn wehrt sich gegen die Vorwürfe des Shortsellers. Doch Hindenburg sieht sich bestätigt.

Der aktivistische Investor treibt mit seinem Unternehmen Icahn Enterprises (IEP) sonst selbst andere Konzerne vor sich her. (Foto: NBCUniversal/Getty Images) Carl Icahn

New York Aggressive Shortseller, aktivistische Investoren, Handlungen der Staatsanwaltschaft – der jüngste Kampf der Titanen an der Wall Street hat alles, was ein guter Finanz-Krimi braucht. Erst am Mittwoch hatte die Wall-Street-Legende Carl Icahn die Betrugsvorwürfe des Shortsellers Hindenburg Research zurückgewiesen. Die Reaktion folgte sogleich: Hindenburg kritisierte Icahns Erklärungen als unzureichend.

Hindenburg Research, ein 2017 von Nathan Anderson gegründeter Shortseller, der auf sinkende Aktienkurse setzt, steht auf der einen Seite des Konflikts. Seine Vorwürfe haben etwa schon das Truck-Start-up Nicola in die Knie gezwungen. Auf der anderen Seite steht Carl Icahn, 87 Jahre, der mit seinem Unternehmen Icahn Enterprises (IEP) sonst selbst als aktivistischer Investor andere Konzerne vor sich her treibt.

