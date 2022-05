Wall Street Tech-Aktien verlieren in drei Tagen mehr als eine Billion Dollar an Wert

Technologie-Konzerne wie Apple, Microsoft und Amazon konnten sich dem Ausverkauf an den Märkten nicht entziehen. Die ersten Anleger sehen aber wieder Kaufkurse.

Der iPhone-Produzent verlor binnen drei Handelstagen mehr als 200 Milliarden Dollar an Börsenwert. (Foto: dapd) Apple-Logo

Düsseldorf Der Ausverkauf an den Aktienmärkten trifft auch die größten Unternehmen mit voller Wucht. Tech-Riesen wie Apple, Microsoft und Amazon haben in den vergangenen drei Handelstagen insgesamt mehr als eine Billion Dollar an Börsenwert verloren, wie aus Daten des Finanzdienstes Bloomberg hervorgeht.

„Wir sehen einen Ausverkauf über alle Assetklassen hinweg. Das sieht man relativ selten und ist ein typisches Zeichen für eine Krise“, erklärt Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität. „Aktuell versucht jeder, Gewinne mitzunehmen, solange es noch Gewinne gibt.“ Da dem keine ausreichende Nachfrage entgegensteht, fallen die Kurse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen