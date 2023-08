Die Kultmarke steckt in einer tiefen Krise, trotzdem steigt die Aktie rasant. Die ungewöhnliche Rally erinnert an vergangene Börsen-Exzesse – Analysten warnen.

Die Aktie des Unternehmens hat in den vergangenen Wochen in der Spitze um 850 Prozent zugelegt. Am heutigen Mittwoch ist sie zeitweise um rund 20 Prozent gefallen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Schriftzug von Tupperware

New York, Düsseldorf Kaum eine Aktie hält die Wall Street derzeit so in Atem wie Tupperware. In den vergangenen Wochen legte das Papier in der Spitze um 850 Prozent zu – obwohl das Unternehmen in einer tiefen Krise steckt. Die sogenannten Reddit-Trader meldeten sich damit nach längerer Pause zurück.

Der Begriff bezieht sich auf risikofreudige Kleinanleger, die sich in sozialen Medien wie Reddit abstimmen und anfeuern und Aktien zu überdurchschnittlich großen Kursbewegungen verhelfen. Am Mittwoch ging es nach der Rally indes erst einmal wieder abwärts. Zum Börsenstart in New York brach die Aktie in einem schwachen Markt um 20 Prozent ein, bevor sich der Kurs wieder etwas erholte.

