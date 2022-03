 Warren Buffett: Berkshire Hathaway plant Übernahme von Alleghany für 11,6 Milliarden Dollar

Die Holdinggesellschaft habe der Alleghany Corporation 848,02 Dollar je Aktie geboten. Die Übernahme passt in das Kerngeschäft von Berkshire-Chef Warren Buffett.

Der Chef von Berkshire Hathaway gilt als Star-Investor. (Foto: AP) Warren Buffett

Omaha Berkshire Hathaway plant den Kauf der Alleghany Corporation für 11,6 Milliarden US-Dollar. Das gab die Holdinggesellschaft von Warren Buffett am Montag bekannt. Berkshire Hathaway habe dem US-amerikanischen Unternehmen 848,02 Dollar je Aktie geboten.

Die Transaktion entspricht einem Aufschlag von 29 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs von Alleghany in den letzten 30 Tagen und einem Aufschlag von 16 Prozent auf den höchsten Schlusskurs von Alleghany in den letzten 52 Wochen, heißt es in der Erklärung.

Mit der Übernahme von Alleghany taucht Buffett tiefer in die Welt der Versicherungen ein, eine Branche, die für das Wachstum von Berkshire zu einem Konglomerat mit einem Marktwert von mehr als 750 Milliarden US-Dollar entscheidend war. Alleghany wurde 1929 von den Eisenbahnunternehmern Oris und Mantis Van Sweringen gegründet und ist hauptsächlich in der Sach- und Unfallrückversicherung über Tochtergesellschaften und Beteiligungen tätig. Auch Berkshires Kerngeschäft konzentriert sich auf Versicherungsdienstleistungen.

