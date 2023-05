 Warren Buffett und Charlie Munger: „So einen wie ihn treffe ich nie wieder“

Zehntausende Aktionäre pilgern an diesem Samstag zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Dort stehen Warren Buffett und sein Vertrauter Charlie Munger Rede und Antwort.

Die Investoren verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. (Foto: Reuters) Warren Buffet und Charlie Munger

New York Es war eine Art Blind Date: Ein Ehepaar aus Omaha im US-Bundesstaat Nebraska lud Warren Buffett und Charlie Munger im Jahr 1959 zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Die beiden Vermögensverwalter seien sich so ähnlich, dass sie sich einfach kennenlernen mussten, lautete ihre Motivation. „Und es hat sofort geklickt“, wie Buffett 2018 erzählte. „Charlie hat über seine eigenen Witze gelacht, so wie ich das auch immer mache. Und ich wusste: So einen wie ihn treffe ich nie wieder.“

Dieses Mittagessen war der Beginn einer langen und lukrativen Männerfreundschaft. Buffett, CEO des Konglomerats Berkshire Hathaway, ist heute mit einem Vermögen von 115 Milliarden Dollar der drittreichste Mann der Welt, wie aus Berechnungen des US-Magazins „Forbes“ hervorgeht. Munger, ebenfalls Milliardär, ist seit 1978 dessen stellvertretender Verwaltungsratschef und engster Vertrauter.

