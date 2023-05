 Warren Buffett und Co.: Worauf die Starinvestoren jetzt setzen

Das Handelsblatt hat Dokumente der US-Börsenaufsicht zu den Depots der Wall-Street-Größen wie Buffett und Soros ausgewertet. Daraus können Privatanleger Erkenntnisse für ihre Strategie ableiten.

David Tepper (oben links), Warren Buffett (oben rechts), George Soros (unten links) und Greg Jensen verfolgen ganz unterschiedliche Strategien. (Foto: Reuters (2), Getty Images (2)) Die Depots der Star-Investoren im Fokus

Düsseldorf Viermal im Jahr können Anlegerinnen und Anleger einen Blick durchs Schüsselloch werfen, in die Welt der Starinvestoren: Sie erfahren dann Einzelheiten darüber, in welche Aktien Warren Buffett oder George Soros investieren. Denn einmal im Quartal müssen die Wall-Street-Größen ihre Depots bei der Börsenaufsicht SEC melden, die diese publiziert.

In dieser Woche war es wieder so weit: Auf der Webseite der SEC wurden die Depots von Berkshire Hathaway, Soros Fund Management, Bridgewater & Co. veröffentlicht. Sie bilden den Stand der US-Aktienportfolios zum 31. März ab, also zum Ende des ersten Quartals.

Das Handelsblatt hat die SEC-Dokumente ausgewertet und stellt im Folgenden die Depots von vier „Börsengurus“ vor. Anleger können daraus ableiten, wie die Stars ihre Portfolios strukturieren, welche Trends und Gefahren sie sehen und welche Anlagestrategien sie verfolgen: Dividendenjäger sind dabei ebenso vertreten wie KI-Investoren.

1. Warren Buffett: Burggräben und Dividenden

Der Berkshire-Chef sucht unterbewertete Unternehmen. (Foto: AP) Warren Buffett

