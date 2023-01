 Weltwirtschaftsforum Davos: So blicken Vermögensmanager auf die Märkte

Noch vor wenigen Monaten haben Amerikaner mit großer Skepsis auf Europa geschaut. Nun sehen sie vor allem Investment-Chancen – trotz des Krieges.

Der Ausblick wird wieder freundlicher. Wohin entwickeln sich die Märkte in Europa?

Davos Es ist gerade mal ein paar Monate her, dass sich US-Investoren vor allem mit den Worst-Case-Szenarien befassten: Was ist, wenn die Wirtschaft in Deutschland im Winter stillsteht? Wie werden Aktienmärkte reagieren, und wie würde sich diese Krise der großen Exportnation auf die Lieferketten auswirken?

Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos jedoch hat sich die Stimmung gedreht. Viele Geldgeber betonen nun wieder die Chancen in Europa und schildern, in welchen Bereichen sie attraktive Chancen sehen. „Unsere Erwartungen für Europa waren ursprünglich ziemlich negativ, gerade für Deutschland“, sagt Stephen Cohen, Europachef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten.

