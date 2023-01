Weltwirtschaftsforum „Sagen Sie bloß nicht ESG“: Wie Investoren in Davos mit dem einstigen Investment-Trend umgehen

Nach Skandalen um Greenwashing und einem Kulturkampf in den USA ist der Begriff ESG-Investments Tabu. Dennoch investieren Blackrock und Co. weiter intensiv in den Bereich.

Der CEO von Blackrock war auch Ziel persönlicher Attacken. (Foto: Bloomberg) Larry Fink

Davos Lange Zeit war es der größte Trend in der Finanzwelt: Investieren nach ökologischen, sozialen und ethischen Standards, kurz ESG. Auch das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos trieb die Diskussion voran, angetrieben von der Forderung, dass CEOs sich nicht nur um Rendite kümmern sollen, sondern auch die Auswirkungen ihrer Geschäfte auf die Mitarbeiter und die Umwelt im Blick haben müssen. „ESG gehörte noch im vergangenen Jahr zum Zeitgeist“, betont Sandra Navidi vom New Yorker Analysehaus Beyond Global, die seit vielen Jahren zu Gast beim WEF ist.

In diesem Jahr spricht jedoch kaum ein CEO noch von den drei Buchstaben, schon gar nicht, wenn er für ein amerikanisches Finanzinstitut arbeitet. „Sagen Sie bloß nicht ESG“, unkt ein Manager am Rande einer Veranstaltung in Davos.

