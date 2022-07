 Wertpapiere: Warum Aktien von Leasing-Anbietern gut in die Zeit passen

Neben Sachgütern werden auch Serviceleistungen geleast. Für Anleger ist ein Blick in diesen Nischensektor spannend, denn dort lassen sich weniger bekannte Aktien mit Kurschancen finden.

Köln Flexibel mieten statt besitzen: In Zeiten hoher Inflation und steigender Energiepreise gewinnt der Leasing-Gedanke für viele Unternehmen und Privatleute an Charme. In den vergangenen 60 Jahren hat sich diese Branche fest in der deutschen Wirtschaft etabliert und überzeugt mit einer breiten Angebotspalette.

Neben Sachgütern werden auch Serviceleistungen wie Wartung, Reparatur oder Schadenmanagement geleast. Für Anleger ist ein Blick in diesen Nischensektor spannend, denn dort lassen sich auch weniger bekannte Aktien mit Kurschancen finden.

Im Jahr 2021 wurden bereits 26,4 Prozent der Ausrüstungsinvestitionen über Leasing finanziert. Im Mobilien-Neugeschäft (Leasing und Mietkauf) legte das Investitionsvolumen um 3,4 Prozent auf 72 Milliarden Euro zu.

Zwar hat die gesamte Leasingbranche im Zuge der Coronapandemie herbe Einbußen verzeichnet, was sich in den Aktienkursen der Unternehmen widerspiegelt. Und auch der Krieg in der Ukraine, bestehende Lieferschwierigkeiten bei Materialien und steigende Zinsen schüren aktuell Unsicherheiten. Doch langfristig gestehen Analysten den Papieren positive Aussichten zu.

