Der Börsenabsturz im Jahr 2022 hat Profianlegern einen Gewinn von 300 Milliarden Dollar eingebracht. Möglich macht das eine erfolgreiche Auswahl einzelner Aktien.

Alleine mit dem Absturz des Tesla-Aktien verdienten Shortseller im Jahr 2022 fast 16 Milliarden Dollar. (Foto: AP) Tesla-Logo

Düsseldorf 570 Milliarden Dollar haben Shortseller in den Jahren 2019 bis 2021 am US-Aktienmarkt verloren. Ihre Wetten auf fallende Kurse gingen während der Börsenrally nicht auf. Doch während des Absturzes im vergangenen Jahr machten sie einen Großteil der Verluste wett: 2022 beendeten sie mit einem Plus von 300 Milliarden Dollar.

Das geht aus einer Auswertung des US-Datenanbieters S3 Partners hervor. Was dabei auffällt: Shortseller haben in den vergangenen Jahren stets den Markt geschlagen. In starken Börsenjahren waren ihre prozentualen Verluste geringer als die Gewinne des marktbreiten US-Index S&P 500 sowie des Nebenwerteindex Russel 3000, in schwachen Börsenjahren waren ihre Gewinne dagegen größer als die Verluste von S&P 500 und Russell 3000.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen