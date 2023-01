 Wirtschaftswachstum: ZEW-Barometer steigt rasant – „Konjunktursorgen lösen sich in Luft auf“

Börsenanalysten erwarten im nächsten halben Jahr eine bessere konjunkturelle Lage in Deutschland. Es ist der erste positive Monatswert seit Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Grund für den Optimismus der Experten sind unter anderem verbesserte Exportaussichten für deutsche Unternehmen durch ein Ende der drastischen Corona-Beschränkungen in China. (Foto: dapd) Schweißer im Schiffbau

Berlin Börsenprofis blicken zu Jahresbeginn weitaus optimistischer auf die Wirtschaft in Deutschland als zuletzt und legen ihre große Rezessionsfurcht ab. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten sprang im Januar um 40,2 Punkte auf 16,9 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 179 Analysten und Anlegern mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 15,0 gerechnet. Zum ersten Mal seit Februar 2022 befindet sich der Indikator nun wieder im positiven Bereich.

Die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland verbessert sich ebenfalls erneut, allerdings nur geringfügig. Sie liegt aktuell bei minus 58,6 Punkten und somit 2,8 Punkte über dem Wert des Vormonats.

