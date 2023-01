Krieg, Inflation und große Verunsicherung. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: 2022 war an den Finanzmärkten schlimmer als 2008.

Der Dax hat das Jahr unter 14.000 Punkten abgeschlossen. Börse Frankfurt

München, Düsseldorf Der Januar und der Dezember des Jahres 2022 könnten, was die Stimmung angeht, unterschiedlicher nicht sein. So freuten sich viele Anfang des Jahres noch, Corona endlich hinter sich zu haben. Der Dax war in den ersten Handelstagen über die Marke von 16.000 Punkten gestiegen, und viele Unternehmen blickten hoffnungsfroh auf das Jahr mit der Schnapszahl am Ende.

Bereits damals gab es mit fünf Prozent eine Teuerungsrate, die Volkswirte in unseren Breiten schon lange nicht beobachtet hatten, aber sei's drum, dachten sich nicht wenige und taten die gestiegenen Preise als Nachwehen der Pandemie ab, in der Fabriken stillgestanden und Lieferketten gerissen waren.

