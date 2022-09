ZEW-Barometer Börsianer bewerten Konjunkturaussichten so pessimistisch wie zuletzt 2008

Das Barometer zur Börsenprofi-Einschätzung ist im September unerwartet stark gefallen. Die Aussicht auf Energieengpässe trübt den Ausblick.

Börsianer blicken pessimistisch auf die Wirtschaft. (Foto: dpa) Containerterminal Altenwerder

Frankfurt Börsenprofis blicken angesichts der Gasknappheit so pessimistisch auf die deutsche Wirtschaft wie seit der globalen Finanzkrise 2008 nicht mehr. Das Barometer für deren Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten fiel im September um 6,6 Zähler auf minus 61,9 Punkte und damit bereits das dritte Mal in Folge. Das teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 167 Analysten und Anlegern mit.

Der negative Wert bedeutet, dass die Mehrheit der Experten eine Konjunktureintrübung erwartet. Von Reuters befragte Ökonomen hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur auf minus 60,0 Zähler. Die Börsianer bewerteten auch die aktuelle Lage deutlich schlechter: Dieses Barometer fiel um 12,9 auf minus 60,5 Punkte.

„Schlechter geht es eigentlich nicht mehr“, sagte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch zu den Umfrageergebnissen.

