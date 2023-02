Die Historie zeigt: Nach dem starken Jahresauftakt droht dem Dax eine deutliche Korrektur. Mit speziellen Zertifikaten können Anleger sogar davon profitieren.

Korrektur erwartet. (Foto: dpa) Handelsraum in Frankfurt

Düsseldorf Der Dax ist seit Ende September im Aufwärtstrend. Das können selbst die größten Pessimisten nicht leugnen. Denn seitdem ist der Leitindex um mehr als 30 Prozent gestiegen und hat seit Oktober jeden Monat ein neues Hoch und ein höheres Tief gegenüber dem Vormonat erreicht – die klassische Definition eines längerfristigen Aufwärtstrends.

Die Historie lehrt zudem, dass es höchstwahrscheinlich ein erfolgreiches Börsenjahr werden wird. Denn bis auf zwei Ausnahmen stieg der Leitindex nach einem schwachen Börsenjahr wie 2022 in seiner gesamten Historie im folgenden Jahr immer. Doch die Börsengeschichte zeigt auch, dass es in diesem Jahr eine Korrektur geben dürfte, also einen Rückgang von mindestens zehn Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen