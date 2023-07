Nachkaufzertifikat In den Euro Stoxx 50 investieren und 7,55 Prozent Zinsen kassieren

Bei einem neuen Nachkaufzertifikat wird die eine Hälfte in den Euro Stoxx 50 investiert, die andere Hälfte hoch verzinst. Bei fallenden Kursen wird umgeschichtet.

Auch Privatanleger können eine höhere Rendite als der Gesamtmarkt erreichen. (Foto: dpa) Händlerin an der Börse Frankfurt

Düsseldorf Die steigenden Zinsen sorgen an den Märkten für interessante Konditionen bei Zertifikaten. So liegt der Zinssatz bei dem Nachkaufzertifikat der französischen Großbank BNP Paribas (WKN PD99NG) bei 7,55 Prozent.

Solche Nachkaufprodukte sind eine Mischung aus einem Zertifikat auf einen Aktienindex und einer fest verzinsten Sparanlage. Bei diesem Produkt wird die eine Hälfte des Geldes in den europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 investiert, die andere Hälfte zu 7,55 Prozent jährlich verzinst.

Mit der Indexkomponente partizipieren Anleger also eins zu eins an der Wertentwicklung des Euro Stoxx. Auf die Barkomponente werden zudem am 24. Juli jedes Jahres Zinsen gezahlt, entsprechend sinkt der Wert des Zertifikats an diesem Tag.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen