Die Covid-Lockerungen in China dürften nach Meinung von Experten bald wieder für höhere Ölpreise sorgen. Doch Investments in das schwarze Gold haben Fallstricke.

Für Anleger ist es nicht einfach, von steigenden Ölpreisen zu profitieren. (Foto: dpa) Ölförderung

Düsseldorf Seit Monaten geht es mit dem Ölpreis abwärts. Die Höchststände rund um den Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine rücken mittlerweile in weite Ferne. In den vergangenen sechs Monaten ist der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um rund ein Drittel gesunken und notierte zwischenzeitlich sogar bei rund 75 Dollar, konnte sich in den vergangenen Tagen aber wieder bei rund 80 Dollar stabilisieren.

Dieser Rückgang in den vergangenen Monaten war eine Folge der miserablen konjunkturellen Aussichten, die weniger Nachfrage nach Öl signalisierten. Die Wirtschaft der Euro-Zone befindet sich auf einem Schrumpfkurs, und es steht noch nicht ganz fest, ob die USA an einer Rezession vorbeischrammen.

