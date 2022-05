Auslandsimmobilien Griechische Immobilien locken mit guter Rendite

Griechenland lockt mit Sonne, einer verbesserten Infrastruktur und immer noch günstigen Immobilienpreisen. Der Markt für Urlaubsdomizile boomt – verspricht aber noch gute Investitionsmöglichkeiten.

Ferienimmobilien in Griechenland erleben derzeit einen Run. (Foto: Temes S.A.) Strand-Villa in Costa Navarino

Athen „Drei Papiere fehlen noch, dann gehört das Haus uns“, sagt Bernd P.* Der Ingenieur aus Bayern und seine Ehefrau können es kaum erwarten, ihr neues Domizil auf der griechischen Insel Rhodos in Besitz zu nehmen. Auf 430 Quadratmetern Wohnfläche bietet die zweistöckige moderne Villa einen großen Wohnbereich, vier Schlafzimmer mit vier Bädern, einen Fitnessraum und ein großes Grundstück mit beheiztem Pool. „Wenn wir aufwachen, sehen wir aufs Meer“, schwärmt der 65-Jährige.

Feriendomizile in Griechenland wie das des deutschen Ehepaars sind jetzt gefragter denn je. Nach zwei schweren Corona-Jahren will die griechische Tourismusbranche 2022 an die Rekordserie der Vorkrisenära anknüpfen. Das beflügelt auch den Markt für Ferienimmobilien. Dennoch sind die Preise immer noch vergleichsweise günstig. Das macht Ferienimmobilien in Hellas auch als Renditeobjekte interessant.