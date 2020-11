+++ Fintech-Newsblog +++ Fintech Kontist fordert klassische Steuerberater heraus

Club-Mitglieder der Modekette H&M können ab sofort an der Kasse per Smartphone-App bezahlen. Möglich macht das der schwedische Zahlungsanbieter Klarna, eines der wertvollsten nicht-börsennotierten Finanz-Start-ups Europas. Die Kunden generieren per App einen QR-Code, den das Kassenpersonal dann einscannt. Besonderheit: Der Kaufpreis wird nicht sofort vom Konto der Kunden eingezogen, stattdessen können sie dank Rechnungskauf innerhalb von 30 Tagen bezahlen.

Das Timing für ein solches Angebot ist günstig: In der Coronakrise gewinnen kontaktlose Bezahlmethoden an Bedeutung. So setzen Verbraucher immer häufiger Bank- oder Kreditkarten ein, die sie nur nah an das Kassenterminal heranhalten und bei kleineren Beträgen keine PIN eingeben müssen. Auch das kontaktlose Bezahlen per Smartphone mittels Apple Pay und Google Pay gewinnt langsam an Bedeutung. Einzelne Banken meldeten zuletzt „signifikante“, teils sogar zweistellige Zuwachsraten pro Monat. Ähnlich das Bonusprogramm Payback mit seiner Bezahl-App Payback-Pay.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Klarna in Deutschland das Angebot „Instore“ gestartet. Auch dabei können Kunden an der Ladenkasse auf Rechnung bezahlen. Der Ablauf unterscheidet sich vom H&M-System: Bei „Instore“ erhalten die Kunden vom Kassierer per SMS, QR-Code oder E-Mail einen Link, der sie zum „Checkout“ von Klarna führt, also einer Kaufübersicht, wie Verbraucher sie vom Onlineeinkauf kennen.