+++ Fintech-Newsblog +++ Accountable erweitert Finanzierung auf zehn Millionen Euro

Digitalversicherer Coya erweitert den Vorstand



Der Berliner Digitalversicherer Coya baut seinen Vorstand aus. So wird der bisherige Co-CEO Max Bachem ab sofort den Vorsitz übernehmen. Zudem steigen Julia Sharonova und Nigel Jankelson in den Vorstand auf. Der Coya-Gründer und bisherige Co-CEO Andrew Shaw steht dem Unternehmen noch beratend zur Seite. Der neue Vorstand will daran arbeiten, das Insurtech weiter voranzubringen, Kosten zu senken und das Firmenwachstum zusammen mit neuen, strategischen Partnern weiter auszubauen.



Sharonova ist seit März Chefaktuarin und Datenbeauftragte bei Coya. Sie war zuvor für die Beratungsgesellschaft PwC tätig. Jankelson, der das operative Geschäft von Coya leitet, kam 2020 von der Investmentbank Macquarie in New York. „Mit Julia und Nigel ist uns ein Ausbau des Vorstands um zwei erfahrene und umsetzungsstarke Führungskräfte gelungen“, sagt Bachem, der selbst erst im Frühjahr nach einem Intermezzo beim Versicherungskonzern Axa zu dem Insurtech zurückkam.



Als einer der wenigen jungen Digitalversicherer in Deutschland verfügt Coya über eine eigene Versicherungslizenz der Finanzaufsicht Bafin. Das im Jahr 2016 gegründete Start-up bietet heute unter anderem Hausrat-, Privathaftpflicht-, Fahrrad- und Tierversicherungen an. Unternehmen erhalten für sie zugeschnittene Versicherungsprodukte.



Allerdings zeigt das Beispiel Coya auch, dass es nicht einfach ist, sich als kleiner, unabhängiger Versicherer am Markt zu etablieren. So ist Coya in den letzten Jahren nicht so schnell gewachsen wie ursprünglich erhofft. Die gebuchten Bruttobeiträge betrugen im Jahr 2020 gerade einmal zwei Millionen Euro. Das versicherungstechnische Ergebnis lag bei minus 4,4 Millionen Euro.



Doch der neue Vorstandschef ist für das laufende Geschäftsjahr positiv gestimmt. Coya habe seine Kundenbasis in den letzten sechs Monate nahezu verdreifachen können. Nun habe das Unternehmen alle Fähigkeiten im Vorstand vertreten, um „diese Skalierung in allen Unternehmensbereichen weiter zu treiben“, betont Bachem.