+++ Fintech-Newsblog +++ Kreditplattform zapft Kapitalmarkt an, um Kreditversorgung zu verbessern

Hinweise auf eine neue Finanzierungsrunde für Wefox verdichten sich

Kurz nach dem Berliner Neobroker Trade Republic steht offenbar auch das Versicherungs-Start-up Wefox kurz vor dem Abschluss einer neuen großen Finanzierungsrunde. Das Insurtech könnte dabei eine Summe von mehr als 500 Millionen Dollar bei Investoren einsammeln und käme auf eine Bewertung von deutlich über zwei Milliarden Dollar, wie die Online-Portale Finanz-Szene und Finance Forward berichten





Nach der Smartph one-Bank N26 und Trade Republic wäre Wefox somit das dritte Mehrfach-Einhorn in der deutschen Fintech-Szene. Als Einhorn werden Start-ups mit einer Bewertung über einer Milliarde Dollar bezeichnet.



Dass Wefox in diesem Frühjahr in größerem Umfang Geld bei Investoren einsammeln will, war schon länger erwartet worden. Auch wenn die Zahlen noch immer vage bleiben, so liegen sie dennoch deutlich über denen, die zuletzt berichtet wurden. Wefox selbst will zu den Gerüchten keine Stellungnahme abgeben. Zu den Investoren, die sich an der Runde beteiligen, gibt es bislang keine Informationen.



Auch kann nur darüber spekuliert werden, was Wefox mit dem frischen Geld vorhat. Zuletzt hat das Insurtech, das seine Wurzeln in der Schweiz hat, aber hauptsächlich in Deutschland aktiv ist, die Auslandsexpansion seines Digitalversicherers wieder stärker vorangetrieben – nachdem diese im Frühjahr 2020 wegen der Coronakrise zunächst ausgebremst worden war. Die Wefox Insurance ist mittlerweile auch in der Schweiz und in Polen vertreten. Ein Markteintritt in Italien ist ebenfalls geplant.



Das Prämienvolumen des Versicherers lag 2020 bei 33,8 Millionen Euro und damit deutlich über dem anderer deutscher Versicherungs-Start-ups. Neodigital kam beispielsweise auf 5,6 Millionen Euro, Coya auf zwei Millionen Euro. Wefox setzt allerdings vor allem auf den Vertrieb über Makler, während sich die anderen Anbieter eher als Direktversicherer positionieren. Unter dem Strich stand bei der Wefox Insurance im vergangenen Jahr ein kleiner Gewinn.



Auch andere Versicherungs-Start-ups haben dieses Jahr schon Geld von Investoren erhalten. Die größte Beachtung fand die Finanzierungsrunde des digitalen Versicherungsmanagers Clark, der um den Jahreswechsel 69 Millionen Euro einsammelte. Angeführt wurde die Runde vom chinesischen Internetunternehmen Tencent.