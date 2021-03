+++ Fintech-Newsblog +++ Volksbank Bielefeld-Gütersloh und Elinvar kooperieren

Hypoport will künftig in Technologie-Start-ups investieren – den Anfang macht das Schweizer Insurtech Helvengo



Die im SDax notierte Hypoport-Gruppe will verstärkt strategische Partnerschaften mit Start-ups eingehen. Dazu gründete das Unternehmen eine neue Einheit, die von Chris Heyer geleitet wird und die direkt an Hypoport-Vorstandschef Ronald Slabke berichtet. „Künftig wollen wir in erfolgreiche Partnerschaften auch investieren“, sagt Heyer im Gespräch mit dem Handelsblatt. Eine erste Beteiligung am Schweizer Insurtech Helvengo gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.



Zur Hypoport-Gruppe gehören zahlreiche Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. In der Öffentlichkeit bekannt ist vor allem der Baufinanzierungsspezialist Dr. Klein. Hypoport unterstützt seine Netzwerkunternehmen seit längerem bei der Digitalisierung und hat hierfür unter anderem das Step Innovation Hub aufgebaut.



„Vor etwa einem Jahr haben wir die Entscheidung getroffen, neben dem Aufbau eigener Tochtergesellschaften auch verstärkt strategische Partnerschaften mit anderen Start-ups einzugehen, die dann von der Zusammenarbeit mit unseren diversen Unternehmen profitieren können“, sagt Heyer.



Wichtig sei der Ansatz, zuerst eine Kooperation ohne Kapitalbeteiligung zu starten. Ist die Partnerschaft erfolgreich, sei dann auch ein Investment möglich. „Wir sind offen für Minderheitsbeteiligungen, können uns aber auch vorstellen, Start-ups komplett zu übernehmen“, betont Heyer. Der Schwerpunkt bei den Partnerschaften soll auf Start-ups aus den Bereichen Fintech, Insurtech und Proptech liegen.



Das Schweizer Versicherungs-Start-up Helvengo ist nun „unsere erste strategische Partnerschaft, an der wir uns auch beteiligt haben“, so Heyer. Innerhalb der Hypoport-Gruppe könne der Gewerbeversicherer künftig mit mehreren Firmen kooperieren, unter anderem mit der Tochter Smart Insurtech. Neben dem Aufbau des Geschäfts im Heimatmarkt will Hypoport das Start-up auch bei einem möglichen Markteintritt in Deutschland in diesem Jahr unterstützen. Aufgebaut wird Helvengo von drei ehemaligen Mitarbeitern des Berliner Insurtechs Wefox.



„Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr noch zehn weitere Partnerschaften hinzukommen werden“, erklärt Heyer. Weit fortgeschritten seien die Gespräche mit einem Ratenkreditanbieter aus Großbritannien, der die Europace-Plattform von Hypoport nutzen könnte. Das ist eine Transaktionsplattform für Baufinanzierungen und Ratenkredite. Heyer hat aber auch größere deutsche Fintechs im Blick, denen „wir den Zugang zu Banken erleichtern könnten“.



Einige Kooperationen ohne Kapitalbeteiligung zwischen Hypoport-Unternehmen und digitalen Start-ups gibt es auch schon länger. Beispielsweise wickeln der Online-Versicherungsmakler Clark und der digitale Finanzassistent Treefin ihre Backend-Geschäftsprozesse über die Plattform von Smart Insurtech ab.