Umzug, Abfindung oder Abwarten? Die Bank hat ihren IT-Experten in Russland ein Angebot unterbreitet, das auf das baldige Aus des Tech-Zentrums hindeutet.

Das Institut drängt die Mitarbeiter seiner Technologiezentren in Russland dazu, sich zu verändern. Das Institut dürfte die Standorte in absehbarer Zeit schließen. (Foto: dpa) Deutsche Bank in Frankfurt

Frankfurt Die Deutsche Bank hat sich von ihrem russischen Technologiezentrum weitgehend unabhängig gemacht und könnte es in absehbarer Zeit schließen. Die bisherigen Aufgaben sowie das Know-how der beiden für die Bank wichtigen IT-Standorte in Moskau und Sankt Petersburg seien weitgehend auf andere Standorte der Bank übertragen worden, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt.

Nun bereitet die Deutsche Bank offenbar das Ende der russischen Tech-Zentren vor: Die Beschäftigten hätten das Angebot erhalten, die Bank gegen eine Abfindung zu verlassen, hieß es in Kreisen des Instituts. Auch das Angebot, an einen Standort ins Ausland zu wechseln, etwa nach Berlin, habe weiterhin für alle Bestand. Die Bank hatte schon im vergangenen Jahr allen russischen IT-Beschäftigten angeboten, freiwillig ins neu gegründete Tech-Zentrum in Berlin oder an andere IT-Standorte zu wechseln.

