 Adani: MSCI verringert Gewichtung von Adani-Aktien – neue Abflüsse drohen

Der Indexanbieter reagiert auf die Anschuldigungen gegen den ehemals reichsten Mann Asiens. Auch aktive Investoren erhöhen den Druck.

Hindenburg Research sieht sich durch die MSCI-Entscheidung bestätigt. (Foto: Reuters) Adani-Logo an einem Kreisverkehr

Bangkok Das kriselnde indische Industriekonglomerat Adani hat künftig ein geringeres Gewicht in den Aktienindizes des Anbieters MSCI. Das teilte der Finanzdienstleister am Freitag kurz vor dem Handelsbeginn an der Mumbaier Börse mit.

Damit steht die Unternehmensgruppe, die infolge von Betrugsvorwürfen zeitweise mehr als 110 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren hat, vor neuen Kapitalabflüssen: Passive Indexfonds, die MSCI-Indizes nachbilden, müssen nun Teile ihre Anlagen verkaufen, um den neuen Gewichtungen zu entsprechen.

Hinter der MSCI-Entscheidung steht eine Neubewertung mehrerer Offshore-Gesellschaften, die einen signifikanten Anteil von Adani-Aktien halten – und deren Hintermänner unbekannt sind. Man habe festgestellt, dass es mit Blick auf bestimmte Anteilseigner Unsicherheiten gebe und diese „nach unserer Methodik nicht mehr als Streubesitz eingestuft werden sollten“, hatte MSCI dazu bereits am Vortag mitgeteilt. Die Neugewichtung der Papiere in den MSCI-Indizes ist die direkte Konsequenz der veränderten Einstufung.