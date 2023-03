Das Vertrauen in den Bankensektor ist erschüttert – auch die Werte anderer Banken sinken weltweit deutlich. Besonders die Start-up-Szene könnte von der Krise stark betroffen sein.

Die Aktie der Bank geriet stark unter Druck und erlebte den schlechtesten Börsentag ihrer Geschichte. (Foto: Reuters) Das Logo der Silicon Valley Bank

Frankfurt Der plötzliche Kapitalbedarf beim kalifornischen Start-up-Finanzierer Silicon Valley Bank (SVB) hat zum größten Ausverkauf von Bankaktien seit drei Jahren geführt. Die SVB braucht zur Abfederung von Verlusten aus dem Portfolio eine milliardenschwere Kapitalerhöhung.

Aber die Krise trifft nicht nur den Finanzsektor, sondern den gesamten Kapitalmarkt und das rund um den Globus. Wie gefährlich können die Turbulenzen noch werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist passiert?

Die Aktien der auf die Finanzierung von Start-ups spezialisierten SVB haben am Donnerstag an der Wall Street mit einem Minus von gut 60 Prozent einen Rekord-Tagesverlust erlitten und damit einen Börsenwert von rund 80 Milliarden Dollar ausgelöscht. Der Ausverkauf ging nach Börsenschluss weiter, die Aktie fiel bis Freitag und notierte vor Handelsstart in den USA bei knapp 40 Dollar. Am Mittwoch hatte eine SBV-Aktie noch 267 Dollar.

