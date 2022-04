Aktien Crédit Agricole kauft sich bei Banco BPM ein – Banktitel legen europaweit deutlich zu

Crédit Agricole erwirbt knapp zehn Prozent an der Banco BPM, der Nummer drei Italiens. Der Schritt hat weitere Spekulationen zur Folge – und europaweite Kursreaktionen.

Wirtschaftlich steht die Banco BPM derzeit gut da. (Foto: Reuters) Banca Popolare di Milano (BPM)

Düsseldorf Der Einstieg der französischen Großbank Crédit Agricole bei der Banco BPM aus Italien lässt vor dem Wochenende die Aktien der gesamten Bankenbranche steigen. So gewinnt der europäische Branchenindex in einem allgemein freundlichen Marktumfeld bis zu zwei Prozent. Auch der Stoxx Europe 600 Banks steigt um zwei Prozent.

Titel der Banca Popolare di Milano gewinnen an der Börse Mailand 14 Prozent, die des Konkurrenten Unicredit 2,5 Prozent. Papiere von Deutscher Bank und Commerzbank liegen im Dax beziehungsweise MDax auf den Spitzenplätzen. Die Aktien der Crédit Agricole hingegen geben im Tagesverlauf ihre Gewinne von bis zu zwei Prozent wieder ab.

Crédit Agricole hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, einen Anteil von 9,18 Prozent an Italiens drittgrößtem Geldhaus erworben zu haben. Die Italiener hätten ein starkes Geschäftsmodell, eine aussichtsreiche wirtschaftliche Perspektive und ein leistungsfähiges Management, hieß es in einer Mitteilung der Crédit Agricole. Die Transaktion stärke „die solide Beziehung“ zwischen den Instituten.