Aktienverkauf Investoren-Ausstieg löst Kursrutsch bei Deutscher Bank und Commerzbank aus

Zentralen von Deutscher Bank und Commerzbank in Frankfurt

Frankfurt Die Verkäufe großer Aktienpakete von Commerzbank und Deutscher Bank haben die Aktienkurse beider Kreditinstitute am Dienstag schwer belastet. Anteilscheine der Commerzbank verbilligten sich bis Mittag um 7,9 Prozent, Anteilscheine der Deutschen Bank gaben um acht Prozent nach.

Verkäufer war ein großer, namentlich nicht bekannter Investor, der sich von jeweils mehr als fünf Prozent an den beiden deutschen Großbanken für zusammen 1,75 Milliarden Euro trennte. Finanzkreise bestätigten dem Handelsblatt, dass es sich beim Verkäufer um Capital One handelt.

Experten zufolge sei der Fonds zu dem Schluss gekommen, dass sich das Umfeld für europäische Banken zuletzt deutlich verschlechtert habe. Die eigentlich erhoffte Erholung durch die anstehende Zinswende der Europäischen Zentralbank werde durch die ökonomischen Folgen des Ukrainekriegs überschattet.

Capital Group besitzt neben dem US-Vermögensverwalter Blackrock als einziger Investor genügend Aktien für einen Verkauf in diesem Umfang. Blackrock kommt für so einen Aktienverkauf aber nicht infrage, weil die meisten Anteilscheine in Fonds stecken, die einen bestimmten Aktienindex abbilden, also nicht frei wählen können, welche Aktien sie besitzen. Die Capital Group vertreibt dagegen nur aktiv gemanagte Fonds.

Für viele Beobachter gilt der Ausstieg der Capital Group aus ihren Engagements bei Commerzbank und Deutscher Bank als schlechtes Vorzeichen. Die US-Fondsgesellschaft ist ein renommierter Investor. Da die Capital Group nur aktiv investiert, also immer gezielt auswählt, in welche Aktien sie investiert, gilt ihr Einstieg generell als positives Signal.

Als der Vermögensverwalter vor zwei Jahren seinen Anteil bei der Deutschen Bank aufstockte, galt dies als viel beachteter Vertrauensbeweis für den Sanierungskurs von Vorstandschef Christian Sewing und dessen Finanzchef James von Moltke. Aus diesem Grund mache der Ausstieg nun viele Investoren nervös, zumal sich Anfang des Jahres bereits der US-Hedgefonds Cerberus von großen Teilen seines Engagements bei den zwei deutschen Großbanken getrennt hatte.

Deutsche Bank und Commerzbank geben sich zuversichtlich

Ein Misstrauensvotum gegen das Management von Deutscher Bank und Commerzbank sehe er in diesem Schritt dennoch nicht, sagte ein Analyst, der anonym bleiben will. Die Capital Group sei bei beiden deutschen Geldhäusern eingestiegen, als ein Erfolg der Sanierungsbemühungen vielen Marktakteuren noch unsicher erschien. Diese Sicht sei mittlerweile aber verbreitet, werde also zu keinen Kurssprüngen mehr führen. Dafür habe sich nun aber das Umfeld für europäische Banken insgesamt verschlechtert.

Für diese Lesart spricht, dass die Capital Group auch hinter einem Großverkauf von Barclays-Aktien von Ende März vermutet wird. Damals wechselten Aktien im Gegenwert von 900 Millionen Pfund, umgerechnet 1,1 Milliarden Euro, den Besitzer. „Das wäre dann kein Misstrauensvotum gegen Sewing oder Commerzbank-Chef Manfred Knof, aber natürlich dennoch kein gutes Zeichen für europäische Bankaktien“, meint der Analyst.

Deutsche Bank und Commerzbank gaben sich am Dienstag trotz des Investorenausstiegs zuversichtlich. „Wir sind weiter von unserer Strategie überzeugt, die wir während unseres Investor Deep Dives im März dargelegt haben“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. Das „fokussierte“ Geschäftsmodell und das Risikomanagement der Bank hätten ihre Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten bewiesen. „Wie wir auf unserem Investorentag sagten, hatten wir einen vielversprechenden Start in das Jahr, und unsere Ziele bleiben unverändert.“

Ähnlich äußerte sich die Commerzbank. „Die Veräußerung eines Aktienbestands ändert nichts an unserer Strategie. Das Geschäftsmodell und das Risikomanagement der Bank haben sich in herausfordernden Zeiten bewährt“, sagte eine Sprecherin. „Wie wir auf dem Capital Markets Day sagten, hatten wir einen vielversprechenden Start in das Jahr und haben die Finanzziele unserer ,Strategie 2024‘ angehoben.“

