Aktionärstreffen Stabwechsel im Aufsichtsrat der Deutschen Bank – Achleitners Nachfolger stellt sich vor

Der Personalwechsel fällt in eine Zeit bei der Deutschen Bank, in der der Finanzkonzern wieder an Stabilität gewonnen hat.

Frankfurt Der scheidende Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, hat ein Faible für Fußballvergleiche. Kein Wunder also, dass Achleitner am Donnerstag den Sieg der Frankfurter Eintracht in der Europaliga am Vorabend dazu nutzte, um für seinen designierten Nachfolger, den Niederländer Alexander Wynaendts, zu werben.

„Die Europaliga kann man aus Frankfurt heraus also offensichtlich schon gewinnen, selbst mit einem Österreicher als Coach. Für die Champions League braucht es sicher dann noch einen holländischen Trainer“, sagte er auf seiner Abschiedsrede auf dem virtuellen Aktionärstreffen.

Die Wahl des früheren, langjährigen Aegon-Chefs Wynaendts gilt zwar als sicher. Einige Investoren hatten im Vorfeld der Hauptversammlung allerdings auch Kritik geübt: die Fondsmanagerin von Union Investment, Alexandra Annecke, will Wynaendts zum Beispiel nicht wählen, weil er aus ihrer Sicht zu viele andere Mandate wahrnimmt. Sie hatte aber auch moniert, dass er wenig Erfahrung mit deutscher Corporate Governance oder der Führung einer Großbank hat.

Der 61-jährige Niederländer kennt die Kritik. In seinem Vorstellungsvideo, das er auf deutsch und englisch eingesprochen hat, versucht er, auf die Skeptiker zuzugehen. Er betont seine Begeisterung für Technologie, seine Erfahrungen aus der Zeit bei der niederländischen Großbank ABN Amro, dem niederländischen Versicherer Aegon und als Aufsichtsrat der US-Großbank Citigroup gesammelt hat.

Das Mandat bei der Citigroup, das ihm nach eigenem Bekunden „sehr am Herzen lag“, habe er für die Deutsche Bank „gerne“ aufgegeben. Im Falle seiner Wahl „verspreche ich, mich mit ganzer Kraft für dieses großartige Institut einzusetzen“, sagte er. Damit signalisierte er klar seine Prioritäten mit Blick auf seine anderen Mandate, wie die Aufsichtsratsposten bei Uber und Air France-KLM sowie das Beratungsmandat bei Salesforce.

Achleitner blickt auf turbulente Zeiten

Andere Aktionärsvertreter wie das Fondshaus Deka oder die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz wollen Wynaendts dagegen stützten. „Wir halten ihn für den richtigen Mann an der Aufsichtsratsspitze“, sagte Deka-Fondsmanager Andreas Thomae. „Anders als sein Vorgänger steuert er hoffentlich durch eine etwas ruhigere Phase.“

Damit spielt Thomae auf die turbulenten, oft krisenhaften Zeiten an, die die Bank während der Ära von Aufsichtsratschef Achleitner durchlebt hatte: die Phase der größten Finanzskandale der Bank, die das Geldhaus viele Milliarden Euro an Strafen kostete und über die 2015 das Führungsduo von Anshu Jain und Jürgen Fitschen gestolpert war. Die Phase, in der die Bank Milliardenverluste schrieb, weil die Transformation viel Geld kostete. Die Phase, in der kaum ein Investor der Deutschen Bank die Wende zutraute.

Regelmäßig stand dabei auch Aufsichtsratschef Achleitner in der Kritik. Weil er lange am Führungsduo Jain und Fitschen festgehalten hatte – und weil er zum Teil Managerinnen und Manager in den Vorstand holte, die an ihren Aufgaben scheiterten. Einigen galt er deshalb als Teil des Problems, nicht als Teil der Lösung.

Zu Unrecht, wie Vorstandschef Christian Sewing findet. Achleitner habe viel Kritik und viele persönliche Angriffe einstecken müssen, oft für Dinge, die er geerbt und nicht zu verantworten gehabt habe. Achleitner habe dem Vorstand in schwierigen Zeiten immer den Rücken freigehalten. „In diesen Momenten einen Aufsichtsratschef zu haben, der zuhört und der mit Rat und Tat unterstützt und dabei eben nicht impulsiv wird, sondern die Ruhe bewahrt, ist von unschätzbarem Wert.“

Den kritischen Würdigungen Achleitners in den Medien stellte die Bank auf der Hauptversammlung ein rund sechsminütiges Video gegenüber. Darin schilderten aktuelle und ehemalige Vorstände sowie Aufsichtsräte ihre durchweg positiven Erinnerungen an Achleitners Amtszeit.

„Er führt mit Humor und behält in wirklich unangenehmen Situationen Contenance in allerbesten Sinne“, sagte etwa Henriette Mark, die lange als Vertreterin der Arbeitnehmer in dem Gremium saß. Zu dieser Ruhe dürfte die Haltung Achleitners beigetragen haben, die er gegenüber David Folkerts-Landau, dem Chefvolkswirt des Instituts einmal geäußert hat: „Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter.“

