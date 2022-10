Aktivistischer Investor Petrus Advisers droht Management der Bankensoftwarefirma Temenos

Die drastisch gesenkten Gesamtjahresziele drücken die Aktien von Temenos auf ein Sechseinhalb-Jahres-Tief. Investor Petrus Advisers droht dem Management.

Zürich Der aktivistische Investor Petrus Advisers reagiert auf die enttäuschende Geschäftsentwicklung des Schweizer Bankensoftwareanbieters Temenos. „Die Senkung der Prognosen von Temenos für 2022 hat unsere Bedenken über die zu ehrgeizigen Ziele und die undurchsichtige Kommunikation der Unternehmensführung bestätigt“, erklärte der Fonds am Freitag. Die am Donnerstag angekündigte Trennung vom Chief Revenue Officer sei eine fragwürdige Zuweisung von Verantwortung.

Petrus gehe davon aus, dass Hauptaktionär Martin Ebner ebenfalls entsetzt über die Entwicklung des Temenos-Aktienkurses sei. „Wir werden uns nun mit ihm und anderen Aktionären in Verbindung setzen, um zu erörtern, ob wir mit dem derzeitigen Führungsteam und der Struktur weiterfahren können.“

An Tagen mit einer schwachen Kursentwicklung werde Petrus die Beteiligung an Temenos weiter aufstocken. Der Aktivist hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass er sich mit einer Beteiligung von unter drei Prozent in das Aktionärsregister von Temenos eingetragen habe.

Die drastisch gesenkten Gesamtjahresziele drücken die Aktien von Temenos auf ein Sechseinhalb-Jahres-Tief. Die Titel des Anbieters von Banken-Software steuern in Zürich mit einem Minus von mehr als 20 Prozent auf 52,04 Franken auf den größten Tagesverlust seit gut zehn Jahren zu. Zudem blieben Umsatz und operativer Gewinn im abgelaufenen Quartal hinter den Erwartungen zurück, moniert Analyst Charles Brennan von der Investmentbank Jefferies. Er kürze seine Prognosen für die Temenos-Gesamtjahresergebnis und senke das Kursziel auf 55 von 74 Franken. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

