Analyse Rekordgewinn beflügelt die Aktie der Deutschen Börse

Frankfurt Die Deutsche Börse profitiert aktuell von einer Tatsache, die Analysten seit Jahren kritisieren: ihrer Abhängigkeit vom Auf und Ab an den Märkten. Vor allem wegen der Börsenturbulenzen infolge des Ukrainekriegs und der Zinswende stieg der Betriebsgewinn (Ebitda) im ersten Quartal um 32 Prozent auf 687 Millionen Euro – ein Rekordwert.

Gleiches gilt für die Nettoerlöse, die auf 1,06 Milliarden Euro kletterten und damit sogar das erste Quartal 2020 übertrafen, als es an den Märkten nach dem Ausbruch der Coronakrise hoch hergegangen war. „Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir unsere Jahresprognose übertreffen werden“, sagte Vorstandschef Theodor Weimer am Dienstag.

Neben dem Rückenwind von den Märkten hätten dazu auch Wachstum aus eigener Kraft und Zukäufe beigetragen. Bisher hatte der Konzern Erlöse von rund 3,8 Milliarden Euro und einen Betriebsgewinn von rund 2,2 Milliarden Euro vorhergesagt. Im ersten Quartal hätten die Nettoerlöse jedoch bereits 70 Millionen über den eigenen Schätzungen gelegen, sagte Finanzchef Gregor Pottmeyer.

Wie sich der Rest des Jahres entwickle, sei schwer vorherzusehen. „Gegenwind könnte es geben, wenn es infolge des Ukrainekriegs zu einer Rezession in Europa kommt und die Volatilität und das Handelsvolumen im zweiten Halbjahr sinken“, sagte Pottmeyer. „Rückenwind gäbe es, wenn die Zinsen in den USA bis Jahresende auf zwei Prozent oder mehr steigen, wie es aktuell am Markt erwartet wird.“

An der Börse kamen der angehobene Ausblick und die Zahlen, die klar über den Analystenerwartungen lagen, gut an. Die Deutsche-Börse-Aktie legte am Dienstag zeitweise mehr als drei Prozent zu und zählte damit zu den größten Gewinnern im Dax.

„Das erste Quartal 2022 wurde vom russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine überschattet“, erklärte der Börsenbetreiber. Zur hohen Unsicherheit und Volatilität an den Märkten hätten darüber hinaus weitere Coronawellen und Lieferengpässe beigetragen. „Deswegen stieg der Handels- und Absicherungsbedarf in nahezu allen Anlageklassen, was zu teils deutlich höheren Handelsvolumina führte.“

Darüber hinaus profitiert die Börse gleich doppelt von steigenden Zinsen: Die Wertpapierverwahrtochter Clearstream verdiente mit den Bareinlagen ihrer Kunden mehr. Zudem zog wegen einer möglichen Zinswende in Europa der Handel mit Zinspapieren an der Derivatebörse Eurex an.

„Wir gehen davon aus, dass der Handel in Bereichen wie Zinsderivaten und Rostoffen in naher Zukunft lebhaft bleiben wird“, erklärten die Analysten von Berenberg. Grundsätzlich sei die angesichts der Marktturbulenzen starke Ertragsentwicklung jedoch „ein Stück weit vorübergehender Natur“.

Die Deutsche-Börse-Aktie hat seit Jahresbeginn gut 13 Prozent auf rund 167 Euro zugelegt. Viele Analysten rechnen mit einem weiteren Anstieg. Experten der UBS und der Deutschen Bank haben ihr Kursziel jeweils auf 185 Euro angehoben und empfehlen die Hessen aktuell als bestes Investment unter den europäischen Börsenbetreibern. „Die gestiegene Inflation und geopolitische Risiken werden 2022 zu einem deutlichen Anstieg der Handelsaktivität führen“, sagt UBS-Analyst Michael Werner.

Darüber hinaus werde Clearstream besonders von der bereits eingeleiteten Zinswende in den USA profitieren. „Durch jeden Zinsanstieg um 25 Basispunkte in den USA wird der Gewinn der Deutschen Börse um rund ein Prozent steigen.“ Im ersten Quartal legten die Nettozinserträge im Verwahrgeschäft bereits um 44 Prozent auf 18,6 Millionen Euro zu.

In der Vergangenheit haben Analysten die vergleichsweise hohe Abhängigkeit der Deutschen Börse von der Entwicklung an den Märkten regelmäßig kritisiert. Zudem vermissen einige Experten eine klare strategische Ausrichtung wie bei der London Stock Exchange (LSE), die sich mit der Übernahme von Refinitiv inzwischen in erster Linie zu einem Datenanbieter gewandelt hat.

„Die Deutsche Börse hat sich schwächer als Konkurrenten entwickelt, weil sie kein klares Narrativ hat“, monieren die Analysten von Bank of America. Das werde sich durch gute Quartalszahlen nicht von heute auf morgen ändern. Positiv sei aber, dass bei der Deutschen Börse ein steigender Anteil der Erträge aus wachsenden Geschäftsfeldern mit wiederkehrenden Einnahmen stamme. Dazu zähle das Fondsservicegeschäft (IFS), das Daten- und Indexgeschäft Qontigo sowie der im vergangenen Jahr übernommene US-Stimmrechtsberater ISS.

Zu einer geringeren Abhängigkeit von den Märkten sollen auch weitere Zukäufe beitragen. „Es gibt konkrete Opportunitäten, die wir uns ansehen“, sagte Vorstandschef Weimer. „Schwerpunktmäßig fokussieren wir uns dabei auf den Vorhandelsbereich und das Fondsgeschäft.“ Erst im März hatte die Börse den Luxemburger Fondsdatenmanager Kneip übernommen.

Große Deals sind aktuell dagegen eher unwahrscheinlich. Die Börse sei nicht auf Zukäufe angewiesen, betonte Weimer. „Wir fühlen uns nicht unter Druck in der gegenwärtigen Situation, in der die Bewertungen ziemlich hoch sind.“

