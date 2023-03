 Angeschlagene Großbank: Schweizer Nationalbank sichert strauchelnder Credit Suisse im Ernstfall Finanzspritze zu

Die krisengeplagte Großbank erhält Rückendeckung der Aufseher: Die Notenbank will die Credit Suisse im Ernstfall stützen. Doch die Kapitalpuffer reichten aus, versichern die Aufseher.

Stellt der Credit Suisse im Ernstfall Hilfe in Aussicht. (Foto: imago images/Andreas Haas) Eingangsbereich der Schweizerischen Nationalbank

Zürich Die krisengeplagte Credit Suisse (CS) erhält dringend benötigte Rückendeckung von den Aufsehern. Die Schweizer Nationalbank (SNB) sowie die Finanzaufsicht Finma versicherten am Mittwochabend, dass die zweitgrößte Schweizer Bank im Ernstfall mit frischem Geld versorgt würde. „Die SNB wird im Bedarfsfall der CS Liquidität zur Verfügung stellen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Institutionen.

Dies sei jedoch vorerst nicht notwendig: „Die Credit Suisse erfüllt die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen an Kapital und Liquidität“, betonen die Aufseher. Von der Krise kleinerer Banken in den USA gehe keine direkte Ansteckungsgefahr für den Schweizer Finanzmarkt aus.

Am Mittwoch hatten zunächst Aussagen eines saudischen Großaktionärs für Chaos gesorgt. Dieser hatte aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen, seine Beteiligung an der Credit Suisse aufzustocken. Die Aktie der Bank brach in der Spitze um 31 Prozent ein auf ein Allzeittief von 1,55 Franken.