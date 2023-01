Anlageberatung Streit um Provisionsverbot: Der Druck auf EU-Kommissarin McGuinness wächst

Die Brüsseler Behörde prüft ein Provisionsverbot für Vermögensberater – zum Unmut der Finanzbranche. Ein Abgeordneter liefert sich nun einen Schlagabtausch mit Finanzkommissarin McGuinness.

Die Finanzkommissarin prüft derzeit ein Provisionsverbot. (Foto: AP) Mairead McGuinness

Brüssel Im Streit um ein europaweites Provisionsverbot für Anlageberater wächst der Druck auf die EU-Kommission. Der einflussreiche CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber übte scharfe Kritik an Finanzkommissarin Mairead McGuinness, die ein Provisionsverbot derzeit prüft. Er sei „enttäuscht“ über ihren jüngsten Brief, schrieb der Parlamentarier am Montag an die Kommissarin. Der Briefwechsel liegt dem Handelsblatt vor.

In der Debatte geht es darum, wie Anlageberater künftig vergütet werden sollen. Bisher erhalten sie in fast allen EU-Ländern eine Provision, wenn sie einem Anleger ein Produkt verkaufen. Da Verbraucherschützer auf die offensichtlichen Fehlanreize bei diesem Modell hinweisen, erwägt die Kommission nun, verkaufsunabhängige Honorare einzuführen. Das Ergebnis ihrer Prüfung will McGuinness gegen Ende des ersten Quartals in ihrer Kleinanlegerstrategie vorstellen.