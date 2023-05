Anlageprodukte Berliner Fintech Upvest kooperiert mit Neobank Revolut

Revolut will künftig in Deutschland mit einer deutschen IBAN und neuen Sparlösungen um Kunden werben. Upvest soll die nötige Infrastruktur bereitstellen.

Die Neobank will in Deutschland verstärkt um Kunden werben. (Foto: obs) Debit-Karte von Revolut

Frankfurt Großer Meilenstein für Upvest: Der Investment-as-a-Service-Anbieter hat die britische Neobank Revolut als neuen Partner gewonnen. Über eine Schnittstelle können die mehr als 29 Millionen Revolut-Kunden ab sofort in ganz Europa mit ETFs („Exchange Traded Funds“, also börsengehandelte Fonds) handeln. Das erfuhr das Handelsblatt vorab von den Unternehmen.

„Revolut ist eine der größten Neobanken der Welt. Diese Kooperation markiert ein neues Kapitel für unser Unternehmen“, sagte Upvest-Gründer und -Chef Martin Kassing.

Upvest bietet Unternehmen mittels sogenannter API-Schnittstelle die Vermittlung und Verwahrung von Anlageprodukten an. Das 2017 gegründete Unternehmen stellt somit die Infrastruktur hinter anderen Fintechs, die so ihrerseits den Endkunden anbieten, in Krypto, Aktien oder eben auch in ETFs zu investieren.

Im März des vergangenen Jahres erhielt Upvest fünf Lizenzen der deutschen Finanzaufsicht Bafin, unter anderem für Wertpapierhandel und Kryptoverwahrung.