António Horta-Osório Früherer Chefaufseher der Credit Suisse hat neuen Berater-Job

Zürich Das Letzte, was die Öffentlichkeit von António Horta-Osório hörte, war sein unrühmlicher Abgang bei der Credit Suisse. Nun hat der frühere Verwaltungsratspräsident der Schweizer Großbank einen neuen Job: Horta-Osório heuert als Berater bei der italienischen Finanzgruppe Mediobanca an.

Als Senior Advisor soll er den Co-Chefs des Firmenkunden- und Investmentbanking-Geschäfts helfen, Kundenbeziehungen und Transaktionen im europäischen Markt auszubauen, wie Mediobanca bekannt gab.

Horta-Osório war Anfang des Jahres nach weniger als einem Jahr im Amt als Chefaufseher der Credit Suisse zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er mehrfach gegen Corona-Einreiseregeln verstoßen hatte. Der portugiesische Bankmanager sollte die strauchelnde Bank nach einem krisenreichen Jahr 2021 eigentlich wieder auf Kurs bringen; stattdessen brachte er ihr noch mehr negative Schlagzeilen.

Horta-Osório war mit vielen Vorschusslorbeeren an den Paradeplatz in Zürich gekommen. Der Portugiese hatte im Mai 2021 den Posten des Chefaufsehers bei der Credit Suisse angetreten, nachdem die Bank mit der Abwicklung der Greensill-Lieferkettenfonds und dem Kollaps des Hedgefonds Archegos innerhalb weniger Wochen Milliarden verloren hatte.

Seinen Ruf, einer der besten Banker Europas zu sein, hatte er sich mit der Rettung der Lloyds Bank erarbeitet. Er war 2011 CEO der britischen Bank geworden, die in der Finanzkrise in Schieflage geraten war.

Horta-Osório schien der richtige Mann zur rechten Zeit für Credit Suisse zu sein: Dass er 2011 für einige Zeit wegen eines Burn-outs krankgeschrieben war, schien in nahbar zu machen. Sein Erfolg bei der Sanierung der Llyods Bank wies ihn als Experte für schwierige Fälle aus. Sein Bonusverzicht im Jahr 2011 ließ ihn als moralisch integren Banker erscheinen, der für seine Verdienste um die britische Bankbranche von der Queen in den Ritterstand erhoben worden war.

Hohe Erwartungen nicht erfüllt

Doch die hohen Erwartungen konnte Horta-Osório in der Schweiz nicht erfüllen. Er trug auch selbst dazu bei, dass sein Ruf als Moral-Banker Schaden nahm. Das Unheil nahm im November 2021 seinen Lauf: Damals wurde bekannt, dass Horta-Osório bei der Rückreise von Großbritannien in die Schweiz gegen Covid-19-Quarantäneregeln verstoßen hatte.

In London kursierten die ersten Fälle der Omikron-Variante der Infektionskrankheit, in der Schweiz hätte Horta-Osório zehn Tage in Quarantäne gemusst. Doch er reiste schon nach wenigen Tagen weiter auf die iberische Halbinsel.

Als das bekannt wurde, entschuldigte sich Horta-Osório zunächst: Das sei ein Versehen gewesen. Dann jedoch enthüllte die Boulevardzeitung „Blick“, dass die Bank über einen externen Berater versucht hatte, eine Sonderausnahme von den Quarantäne-Vorschriften der Regierung in Bern zu erhalten. Diese Ausnahme erhielt Horta-Osório nicht. Er reiste trotzdem aus, verstieß also offenbar nicht versehentlich, sondern wissentlich gegen die Coronavorschriften.

Weitere pikante Details wurden öffentlich: Dass der Banker für eine Stippvisite beim Wimbledon-Finale die Quarantäneregeln in Großbritannien gebrochen hatte. Dass er den Firmenprivatjet nutzte und teils geschäftliche und private Reisen miteinander verknüpfte.

Das Durchstechen weiterer Firmeninterna konnte er durch seinen Rücktritt Mitte Januar stoppen. „Ich bedauere, dass einige meiner persönlichen Handlungen zu Schwierigkeiten für die Bank geführt und meine Fähigkeit beeinträchtigt haben, diese nach innen und außen zu vertreten“, sagte er damals. Durch seine persönlichen Verfehlungen und den Rücktritt trat in den Hintergrund, dass Horta-Osório für die neue Strategie verantwortlich zeichnete, mit der die Credit Suisse aus der Krise kommen will.

Seine strategische Arbeit dürfte ihm nun bei seinem neuen Job helfen: Denn wie bei der Credit Suisse steht auch bei seiner Beraterfunktion für Mediobanca die Verzahnung von Vermögensverwaltung und Investmentbanking im Vordergrund.

Und noch einen Vorteil hat der neue Job: Als externer Berater steht seine Reisetätigkeit weniger im Fokus als in der Rolle des Verwaltungsratschefs.

Mehr: Credit Suisse tauscht den Präsidenten aus – Lehmann ersetzt Horta-Osório.