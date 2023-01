 Apotheker- und Ärztebank: Apobank verliert Vorstandsmitglied Alexander Müller

Alexander Müller wird Chef der Volksbank in Offenburg. Damit hat die Apotheker- und Ärztebank ihren Vorstand binnen gut eines Jahres komplett ausgetauscht.

Der Firmenkundenvorstand verlässt die Apobank Ende Juni auf eigenen Wunsch. (Foto: Apobank) Alexander Müller

Frankfurt Die Apotheker- und Ärztebank (Apobank) kommt nicht zur Ruhe. Sie verliert erneut ein Vorstandsmitglied. Firmenkundenvorstand Alexander Müller verlässt die Apobank Ende Juni auf eigenen Wunsch, wie das Geldhaus am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 49-Jährige wird Vorstandsvorsitzender der Volksbank in Offenburg und Villingen-Schwenningen, die zu den größten Volksbanken in Deutschland gehört.

Die Apobank hat kürzlich angekündigt, die Vermögensverwaltung deutlich auszubauen. Müllers Ressort, Großkunden und Märkte, wird weniger wichtig. In Finanzkreisen hieß es, der Firmenkundenvertrieb werde mit dem Vertrieb für Privatkunden verschmolzen.

Es ist bereits der vierte Wechsel seit Amtsantritt von Vorstandschef Matthias Schellenberg im Frühjahr 2022 – ungewöhnlich viel. Aus der Zeit vor Schellenbergs Start gehört damit bald niemand mehr dem Apobank-Vorstand an.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Holger Wessling, zu dem Zeitpunkt zuständig für Finanzen und IT, im Sommer den Vorstandsvorsitz der Sparkasse Rhein-Nahe übernimmt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen