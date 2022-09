Apotheker- und Ärztebank Unruhe bei der Apobank: Privatkundenchefin Jenny Friese verlässt abrupt das Geldhaus

Frankfurt Die Apotheker- und Ärztebank (Apobank) kommt auch unter ihrem neuen Chef Matthias Schellenberg nicht zur Ruhe. Am Dienstagmorgen teilte die Apobank mit, dass Privatkundenchefin Jenny Friese die Bank am Abend zuvor verlassen habe. „Der Aufsichtsrat hat dem Wunsch von Frau Friese entsprochen, sie von ihren Aufgaben zu entbinden.“

Der plötzliche Weggang deutet auf große Verwerfungen innerhalb des Führungsgremiums hin. Friese gehörte erst seit Anfang 2021 dem Apobank-Vorstand an, seit Mai vergangenen Jahres leitete die frühere Commerzbank-Managerin das Privatkundengeschäft. Ihr Ressort übernimmt nun Schellenberg, der im März zur Apobank gekommen ist.

Die Apobank kämpft seit Längerem mit Problemen: Ihre Kosten sind vergleichsweise hoch. Dem Institut gelang es zuletzt nicht, die Möglichkeiten, die in dem Geschäftsmodell stecken, zu heben – vor allem mit Blick auf die Vermögensverwaltung. Ihre Kunden gelten als wesentlich attraktiver als die einer durchschnittlichen Sparkasse oder Genossenschaftsbank.

Schließlich sind selbstständige Ärzte und Apotheker in der Regel so vermögend, dass sie privat größere Summen anlegen. Der Wettbewerb der Banken um diese Kundschaft gilt als intensiv.

Wegen des pannenreichen Starts ihrer IT-Umstellung vor knapp zwei Jahren musste die Apobank viel Kritik einstecken. Der Wechsel auf den neuen IT-Dienstleister Avaloq ab Pfingsten 2020 war zunächst in Teilen missglückt. Im Zuge der Migration liefen unter anderem Überweisungen und andere einfache Bankdienstleistungen nicht reibungslos.

Zahl der Mitglieder sinkt

Kunden reagierten verärgert, einige kehrten der Apobank den Rücken. 2021 sank die Zahl der Mitglieder, also der Eigentümer der Bank, leicht auf gut 115.000 – der erste Rückgang seit zehn Jahren. Er setzte sich im ersten Halbjahr 2022 fort.

Für Unruhe sorgten auch mehrere abrupte Führungswechsel. Seit Sommer 2020 hat sich die Bank bereits von drei Spitzenmanagern getrennt: Der damalige Privatkundenchef Olaf Klose, Finanz- und IT-Vorstand Thomas Siekmann und der Bankchef Ulrich Sommer verließen die Apobank, Sommer Ende vergangenen Jahres.

Insider führen als Grund für Frieses plötzlichen Abschied Meinungsverschiedenheiten zwischen Schellenberg und ihr über die Ausrichtung der Apobank an. Noch in diesem Jahr will die Bank eine neue Strategie vorstellen, auch Einsparungen dürften damit verbunden sein. Die Apobank hat eine Bilanzsumme von 67 Milliarden Euro und liegt damit deutlich oberhalb der größten Volksbanken und Sparda-Banken.

Streit um Rolle von Beratungsfirma

Daneben gibt es in der Bank offenbar Differenzen zur Rolle der Beratungsfirma BCG. Diese ist seit mehreren Jahren durch die Apobank beauftragt. Der bisherige Risikochef Eckhard Lüdering hat auf einen möglichen Interessenkonflikt Schellenbergs hingewiesen. Der Branchendienst „Platow Brief“ und die „Frankfurter Allgemeiner Zeitung“ hatten zuerst darüber berichtet.

Die Bank äußerte sich dazu nicht. Sie bestätigte aber, dass Lüdering einen Interessenkonflikt anzeigt hat. „Ein möglicher Interessenkonflikt hinsichtlich der Einbindung von BCG wird zurzeit geprüft. Nach erster Einschätzung der Experten besteht keine Sachgrundlage für einen solchen Interessenkonflikt“, so die Apobank.

Neben Friese verlässt auch Lüdering die Bank. Der Vertrag des 62-Jährigen läuft zum Jahresende aus und wurde auf seinen Wunsch hin nicht verlängert.

Erst vergangene Woche teilte die Apobank mit, dass zwei neue Vorstandsmitglieder per Anfang 2023 bei dem Geldhaus starten. Thomas Runge, bisher bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, soll unter anderem für die IT zuständig sein. Die Verantwortlichkeiten im Vorstand würden neu geregelt, teilte die Bank dazu mit. Bisher ist Holger Wessling unter anderem IT-Chef. Sylvia Wilhelm wechselt von der Volkswagen Bank zur Apobank, sie wird das Risikoressort leiten.

Schellenberg war zuletzt bei der Privatbank Merck Finck und dort von 2017 bis 2020 Vorstandschef. Bereits vor mehr als zwei Jahren hatte Merck Finck erklärt, dass Schellenberg das Unternehmen per Ende 2020 verlasse.

Zum Jahr 2021 hatte der Manager gesagt, dass sich die Apobank zwar „gut geschlagen“ habe. „Aber uns ist bewusst, dass wir durchaus weiteres Verbesserungspotenzial haben.“ Ende August, als das Geldhaus sein Halbjahresergebnis bekannt gab, erklärte es, weiter an der „Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Funktionalität ihrer digitalen Kundenschnittstellen sowie dem Serviceerlebnis“ zu arbeiten.

Mehr: Zu viele Ärztelobbyisten: EZB fordert mehr Bankexperten im Kontrollgremium der Apobank