Asien Abgang von Top-Vermögensverwaltern macht Credit Suisse zu schaffen

Bangkok Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse kämpft in einem ihrer wichtigsten Wachstumsmärkte mit zunehmenden Personalproblemen. Im Geschäft mit wohlhabenden Kunden in Asien musste die Bank bereits eine Reihe von ranghohen Abgängen hinnehmen.

Am Mittwoch gab sie den bisher größten Verlust bekannt: Die stellvertretende Leiterin der asiatischen Vermögensverwaltungssparte, Young Jin Yee, verlässt den Konzern, wie die Bank in einer Mitteilung an die Belegschaft verkündete.

Die Managerin, die den Posten erst Anfang des Jahres übernommen hatte, wolle beruflichen Möglichkeiten außerhalb von Credit Suisse nachgehen, hieß es darin. Sie leitete zuletzt auch die SymAsia Foundation der Bank, die philanthropische Aktivitäten bündelt.

Das Ausscheiden von Young droht die Verunsicherung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei Kunden weiter zu verschärfen. Fast zwei Jahrzehnte lang war sie für das Kreditinstitut aus der Schweiz tätig und hatte zuletzt ihren Sitz in der südostasiatischen Finanzmetropole Singapur.

Konzernchef Ulrich Körner will bis Ende des Monats eine neue Strategie für das kriselnde Geldhaus vorlegen, die zum Abbau Tausender Arbeitsplätze führen könnte. Die geplanten Kürzungen zielen offenbar vor allem auf das Investmentbanking, während das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung gestärkt werden soll – insbesondere in Asien.

Doch die Abgänge zeigen: Auch dort sehen Teile des Personals für sich offenbar keine Zukunft mehr bei der Bank.

In den vergangenen Wochen verabschiedeten sich nach Berichten des Finanzdienstes Bloomberg mindestens fünf Manager und Direktoren aus dem Private-Banking-Geschäft von Credit Suisse in Hongkong – darunter Luke Chiu, ein Geschäftsführer, der für den chinesischen Markt zuständig war.

Die Credit-Suisse-Aktie war am Montag angesichts von Spekulationen über die Finanzlage der Bank und gestiegene Prämien für Kreditausfallversicherungen um fast zwölf Prozent auf ein Rekordtief von 3,50 Franken eingebrochen, konnte sich aber am Dienstag wieder von dem Kursrutsch erholen. Am Mittwochabend notierte die Aktie an der Schweizer Börse bei 4,11 Franken – und verlor damit wieder mehr als vier Prozent im Vergleich zum Vortag.

Kunden ziehen offenbar Gelder ab

Die Personalabgänge in Asien kommentierte die Bank beschwichtigend. „Hier im Asien-Pazifik-Raum konzentrieren wir uns darauf, sicherzustellen, dass unsere Kunden die Beratung erhalten, die sie brauchen, um die schwierigen Zeiten an den Märkten zu meistern“, teilte das Kreditinstitut mit.

Der Leiter der Vermögensverwaltungssparte in Asien, Benjamin Cavalli, der mit Young seine Stellvertreterin verlor, teilte auf Medienanfragen mit: „Wie unser Konzernchef sagte, befinden wir uns in einer gesunden Kapital- und Liquiditätsposition.“

Reich der Mitte 12,2 Millionen Dollar-Millionäre sollen bis 2026 in China leben – doppelt so viele wie heute.

Doch bei Geschäftspartnern schwindet offenbar das Vertrauen: Einige der Vermögensverwaltungskunden der Bank hätten sich besorgt über die Zukunft des Konzerns geäußert, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Klienten hätten deshalb bereits Gelder abgezogen, hieß es. Diese Entwicklung könnte den Versuch, die Vermögensverwaltung zum Kernstück der Sanierung zu machen, vor zusätzliche Herausforderungen stellen.

Die Credit Suisse geht davon aus, dass der Kontinent in den kommenden Jahren so viele neue Millionäre hervorbringen wird wie keine andere Weltregion. Allein in China soll sich die Zahl der Dollar-Millionäre bis 2026 von zuletzt rund 6,2 Millionen auf 12,2 Millionen nahezu verdoppeln, wie aus dem Ende September veröffentlichten „Global Wealth Report“ der Bank hervorgeht.

In Indien erwartet die Bank ebenfalls einen massiven Vermögenszuwachs. Auch dort rechnet sie mit einer Verdopplung der Millionärsanzahl von knapp 800.000 auf rund 1,6 Millionen.

Der Asien-Verantwortliche der Credit Suisse Cavalli zeigte sich zuletzt überzeugt, dass seine Bank von dem Trend profitieren könne. „Das Jahr 2022 wird für uns ein Übergangsjahr sein, in dem wir die Grundlagen schaffen werden, um unsere wichtigsten Ziele bis 2024 zu erreichen“, sagte er in einem im August veröffentlichten Interview. Es gehe darum, die in der Vermögensverwaltung eingesetzten Ressourcen schrittweise zu erhöhen, um das Wachstum zu beschleunigen.

Spekulationen zu einer Abkehr vom China-Geschäft widersprach Cavalli. „Trotz all der Gerüchte, dass sich die Credit Suisse aus China zurückzieht, ist China für uns ein langfristiges Ziel“, sagte er zu Reuters.

Im kommenden Jahr wolle die Bank mit dem Angebot von Vermögensverwaltungsdienstleistungen auf dem chinesischen Festland beginnen. Die vollständige Übernahme des chinesischen Wertpapier-Gemeinschaftsunternehmens Credit Suisse Securities, das der Konzern bisher mit einem chinesischen Partner betrieb, soll Anfang 2023 abgeschlossen sein.

