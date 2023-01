Asset-Management Schweizer Vermögensverwalter Bantleon übernimmt Profi-Geschäft von M.M. Warburg

Zürich, Frankfurt Der auf Anleiheinvestments spezialisierte Vermögensverwalter Bantleon verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland: Das Unternehmen mit Sitz in Zürich übernimmt das Geschäft mit professionellen Kunden von der Hamburger Privatbank M.M. Warburg. Zum Kaufpreis äußerten sich die Transaktionspartner nicht.

Für Bantleon bedeutet der Zukauf ein sprunghaftes Wachstum: Das verwaltete Vermögen steigt von fünf auf 23 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitarbeiter verdreifacht sich beinahe, von 45 auf 145 Vollzeitstellen.

Laut Bantleon-Aufsichtsratschef Jörg Schubert ist vor vor allem das starke Geschäft mit Administrationsdienstleistungen für institutionelle Investoren interessant, bekannt unter dem Kürzel Master-KVG. „Dieses Geschäftsfeld haben wir bisher nicht“, sagte Schubert im Gespräch mit dem Handelsblatt. Hier habe Warburg Expertise, was durch Umfragen unter den entsprechenden Warburg-Kunden immer wieder bestätigt werde.

Ein zweiter Vorteil sei die Stärkung des Bantleon-Kerngeschäfts. „Bei Warburg ist das Anleihemanagement für institutionelle Investoren der größte Bereich, so stärken wir unser eigenes und schon großes Anleihemanagement.“ Schubert deutet an, dass die aktuelle Akquisition nur ein Schritt zu weiterer Expansion ist. „Wir wollen mittelfristig größer werden.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Privatbank M.M. Warburg war zuletzt durch ihre Verwicklung in den Cum-Ex-Steuerskandal in die Schlagzeilen geraten. Bantleon war es daher wichtig zu betonen, die übernommene Sparte sei weder in Cum-Ex- noch in sogenannte Cum-Cum-Geschäfte verwickelt. Beide Begriffe stehen für eine illegale Praxis im Aktienhandel, bei der sich Investoren nicht abgeführte Steuern rund um den Dividendenstichtag erstatten lassen.

Die Privatbank Warburg hatte das Geschäft mit Profikunden erst 2018 von der angeschlagenen Landesbank NordLB übernommen. Bereits damals sei auch Bantleon interessiert gewesen, kam jedoch nicht zum Zug, sagte Schubert. Im zweiten Anlauf ist dem familiengeführten Vermögensverwalter mit schweizerischer Banklizenz die Expansion geglückt.

Mehr: Weltgrößter Vermögensverwalter will 500 Mitarbeiter entlassen.