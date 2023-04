Aktivisten finden heute viele Einfallstore für ihre Kampagnen. Bei einem Konjunkturabschwung in den kommenden Monaten wittern sie neue Chancen.

Nach gescheiterten Gesprächen mit dem Brenntag-Management hat der Hedgefonds Primestone Capital angekündigt, für die Hauptversammlung im Juni eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat zu nominieren. (Foto: Brenntag) Brenntag

Frankfurt Die Auseinandersetzung eskaliert. Nach gescheiterten Gesprächen mit dem Management des Essener Brenntag-Konzerns kündigt der Hedgefonds Primestone Capital am Dienstag in einem Brief an, für die Hauptversammlung im Juni eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat zu nominieren. So will Primestone seiner Forderung nach Abspaltung des Spezialchemiegeschäfts Nachdruck verleihen.

Der Streit über die Strategie des deutschen Chemiedistributeurs zeigt: Nach einer Periode relativer Ruhe in der Coronapandemie nehmen die Attacken aktivistischer Aktionäre wieder Fahrt auf.

Zu den bevorzugten Zielen in Europa zählen dabei neben Großbritannien vor allem Deutschland, während die USA einen Rückgang verzeichnen. Weltweit kam es im ersten Quartal zu 69 neuen Kampagnen, nach 65 im vierten Quartal des vergangenen Jahres. In Europa wurde mit 21 Kampagnen ein Rekord erreicht – dabei entfielen 38 Prozent auf britische und 33 Prozent auf deutsche Unternehmen. Das geht aus einer Analyse der Investmentbank Lazard hervor.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen