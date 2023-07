Auskunftei Wie kreditwürdig bin ich? – Verbraucher haben jetzt kostenlosen Zugriff auf ihren „Score“ bei der Schufa

Wiesbaden Verbraucherinnen und Verbraucher können ab sofort jederzeit abrufen, wie es um ihre Bonität bestellt ist. Denn die von der Schufa gespeicherten Daten zur Kreditwürdigkeit sind ab sofort kostenlos online einsehbar. Ein neuer Service der Schufa soll dies ermöglichen. Notwendig ist dafür die Registrierung bei der App der Tochter Bonify, in die der von der Kreditauskunftei berechnete sogenannte Basisscore integriert wird.

Bislang hatten Verbraucher nur einmal im Jahr die Möglichkeit, kostenlos den Score zu erfragen, der ihre Kreditwürdigkeit einschätzt. Ansonsten war die Dienstleistung kostenpflichtig.

„Die neue Schufa verfolgt das Ziel, die Transparenz zu erhöhen und den Menschen künftig mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben“, sagte die Schufa-Vorstandsvorsitzende Tanja Birkholz bei der Vorstellung des Projekts am Dienstag.

Die Bonify-App wird von der Forteil GmbH betrieben, die die Schufa im vergangenen Jahr übernahm. Beide Unternehmen sind jedoch datenrechtlich voneinander getrennt. Ein wechselseitiger Zugriff auf die jeweiligen Daten sei nicht möglich, hieß es.

Ohne Auskunfteien wie Schufa, Creditreform oder Bürgel läuft in der Wirtschaftswelt wenig. Banken, Onlinehändler und Telefonanbieter checken die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden über eine Anfrage bei den Auskunfteien. Die größte, die Schufa, hat Daten von 68 Millionen Deutschen gesammelt. Täglich ermöglicht sie 300.000 Geschäfte zwischen Unternehmen und Kunden.

Die Kreditwürdigkeit wird mittels des genannten Scores ermittelt. Mit diesem Wert können die Unternehmen die Wahrscheinlichkeit einschätzen, mit der Kunden ihre Schulden begleichen können.

Score wird jedes Quartal neu berechnet

Bei der Mitteilung des Score-Werts will die Schufa es nicht belassen. „Noch im Laufe des Jahres sollen die bei der Schufa gespeicherten Daten, die zur Ermittlung der Bonität wichtig sind, über die Bonify-App verfügbar sein, kündigte Birkholz an. Der Schufa-Score wird quartalsweise neu berechnet.

Zudem will die Auskunftei Verbraucherinnen und Verbraucher im kommenden Jahr proaktiv über Negativeinträge informieren, sofern sie die App heruntergeladen haben. Negative Einträge können entstehen, wenn Kunden trotz mehrfacher Mahnungen ihre Rechnungen nicht bezahlt haben.

Unter ihrer neuen Vorstandschefin Birkholz, einer ehemaligen Commerzbank-Managerin, ist die Schufa dabei, ihre bisherige Verschwiegenheit abzulegen. Das hat auch etwas mit einem Perspektivwechsel der Schufa zu tun, die sich in der Vergangenheit vor allem als Partner ihrer Unternehmenskunden sah.

Simulationen möglich

Jetzt sieht sie sich eher als Mittler zwischen Privatpersonen und Unternehmenskunden. Um das Verständnis für die Arbeitsweise der Schufa zu erhöhen, hat die Auskunftei bereits online einen Simulator zur Verfügung gestellt. Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Möglichkeit, mittels des Score-Simulators nachzuvollziehen, wie bestimmte Ereignisse die Bonitätseinschätzung der Schufa beeinflussen – beispielsweise ein Umzug oder ein Ratenkredit.

Doch die von Birkholz angestoßene Transparenzoffensive geht Kritikern nicht weit genug. So kritisiert Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, dass die Schufa nicht den Algorithmus zur Berechnung der Bonität offenlegt.

Betroffene sollten wissen, welche Faktoren mit welcher Gewichtung in den Score einfließen, so Schick gegenüber dem Magazin „Der Spiegel“. Allerdings hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil von 2014 entschieden, dass die Schufa nicht die exakten Kriterien nennen muss, wie der Score zustande kommt.

Kritiker fürchten „Durchleuchtung“ der Verbraucher

Umstrittener ist ein weiteres Vorhaben der Schufa. So sollen Verbraucherinnen und Verbraucher ab 2024 Bonify einen Blick auf das eigene Konto ermöglichen können. Das soll aber nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Kontoinhaber geschehen.

Das dürfte auf Kunden gemünzt sein, deren Finanzierungs- oder Kaufwunsch zunächst abgelehnt wurde oder die das Gefühl haben, dass die bestehenden Daten der Schufa ihre finanzielle Situation nicht adäquat widerspiegelt.

Die Verbraucherorganisation Finanzwende bezweifelt indes die Freiwilligkeit der Datenweitergabe. Es sei für Kunden keine echte Wahlfreiheit, „wenn ich ohne gute Schufa-Bewertung keine Mietwohnung bekomme“, meint Schick.

Finanzwende befürchtet, dass die Schufa Menschen künftig dank zusätzlicher Kontoinformationen noch intensiver durchleuchten könnte. „Finger weg von meinem Bankkonto“ lautet daher der Slogan einer Kampagne, die Finanzwende gerade fährt.

Schufa-Chefin Birkholz kann die Kritik nicht nachvollziehen. Es gehe darum, mit Blick auf das Einkommen eine bessere Bonitätsbewertung zu erhalten. „Ob jemand an Greenpeace spendet oder sich für eine Partei engagiert, ist für die Bonitätsbewertung irrelevant“, sagte sie in einem Gespräch mit der „Zeit“.

