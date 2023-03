Autor Martin Suter „Wie schlecht es einer Bank geht, erfährt man nie wirklich“

Der Schweizer Schriftsteller über sein Verhältnis zur Credit Suisse, die Folgen der Fusion für den Finanzplatz Zürich und warum er nicht zur UBS gehen würde.

Der Schweizer Bestseller-Autor hat eine sehr dezidierte Meinung zur Fusion der beiden Geldhäuser Credit Suisse und UBS. (Foto: dpa) Martin Suter

München Die meisten der zwölf Romane des Schweizer Bestsellerautors Martin Suter spielen in Zürich oder einer Stadt, die Zürich sein könnte. Da war es programmiert, dass Suter sich irgendwann einmal der Schweizer Bankenwelt widmen würde. In seinem bereits 2015 erschienenen Roman „Montecristo“ gerät das Schweizer Bankensystem an den Rand der Katastrophe. Wer ihm angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage seherische Fähigkeiten unterstellen will, bekommt höchstens ein amüsiertes Lächeln zu sehen.

Dennoch treibt den 75-Jährigen der Beinahekollaps der Credit Suisse um. Er war lange Kunde der Bank und hat mit „Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, Sie arbeiten schließlich auch für Ihr Geld!“ den wohl bekanntesten Werbeslogan der Schweizer Finanzbranche getextet.

Lesen Sie im Interview, was Suter heute über diesen Slogan denkt und wie er die Notfusion der Crédit Suisse mit der UBS sieht.