Bank Lending Survey Folgen der Zinswende: Kreditnachfrage von Unternehmen bricht ein

Frankfurt Europäische Unternehmen haben im zweiten Quartal deutlich weniger Bankdarlehen aufgenommen, als Geldinstitute erwartet haben. Das geht aus einer vierteljährlichen Kreditumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Der Nachfragerückgang sei so stark wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2003 ausgefallen, teilte die EZB mit.

Die Notenbank misst dafür die Differenz zwischen den Banken, die einen Anstieg der Nachfrage melden, sowie den Banken, die einen Rückgang mitteilen. Dieser Nettowert erreichte mit minus 42 Prozent einen Tiefstwert. Banken hatten der sogenannten „Bank Lending Survey“ der EZB zufolge mit einem weniger dramatischen Rückgang gerechnet. Vor allem das Interesse an langfristigen Darlehen, die für Investitionen verwendet werden, ging drastisch zurück.

Diese Entwicklung deckt sich mit den Ergebnissen der Bundesbank für die Kreditnachfrage in Deutschland, die ebenfalls am Dienstag veröffentlicht wurde.

Der Hauptgrund für das stark nachlassende Interesse an Darlehen sind der EZB zufolge die steigenden Zinsen und der geringere Finanzierungsbedarf für Anlageinvestitionen. Das traf auf jede der vier größten Volkswirtschaften der Euro-Zone zu, also Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Am stärksten betroffen war davon jedoch Italien.

In den vergangenen Quartalen hatte der hohe Finanzbedarf für Lagerhaltung und Betriebsmittel die Kreditnachfrage gestützt. Unternehmen benötigten Kredite, um die Instabilität in ihren Lieferketten durch vollere Lager auszugleichen. Außerdem mussten sie aufgrund der Inflation mehr Geld für ihre Vorprodukte ausgeben.

Banken rechnen mit weiterem Nachfragerückgang

Dieser Effekt spielt mittlerweile keine Rolle mehr. Im zweiten Quartal hatten Betriebsmittelkredite nur noch einen neutralen Einfluss auf die Kreditnachfrage. In Deutschland stützten diese meist kurzfristigen Darlehen die Nachfrage erstmals seit 2019 nicht mehr, wie die Bundesbank schreibt.

Die Banken rechnen auch im laufenden dritten Quartal mit einem weiteren Nachfragerückgang, sie gehen aber davon aus, dass das Minus geringer ausfallen wird als im zweiten Quartal.

Trotz der sinkenden Kreditnachfrage achten Banken nach eigenen Angaben nach wie vor auf die Frage, wem sie Geld leihen. Die Geldinstitute haben europaweit ihre Kreditstandards verschärft. Auch der Anteil der Banken, die mehr Kredite abgelehnt haben als im Vorquartal, ist weiter gestiegen, sowohl in der Euro-Zone als auch in Deutschland.

Erstpublikation: 25.07.2023, 13:39 Uhr.