Bank UBS beendet US-Betrugsverfahren mit Millionenzahlung

Der Schweizer Bankkonzern stoppt mit der Zahlung von 25 Millionen Dollar US-Betrugsvorwürfe. Diese entstanden im Zusammenhang mit einem riskanten Optionsprodukt.

Washington Der Schweizer Bankkonzern UBS schafft mit der Zahlung von 25 Millionen Dollar US-Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit einem riskanten Optionsprodukt aus der Welt. die US-Börsenaufsicht SEC teilte mit, UBS habe das Produkt „Yield Enhancement Strategy (YES)“ von Februar 2016 bis Februar 2017 an rund 600 Investoren verkauft, dabei aber ihre Finanzberater nicht angemessen geschult.

Obwohl die Bank die Risiken dieser Anlagen erkannt und dokumentiert habe, seien diese Informationen nicht an Berater oder Kunden weitergegeben worden. Die Bank erklärte, sie freue sich, diese Angelegenheit einvernehmlich gelöst zu haben.

UBS hatte ihren Kunden mitgeteilt, dass die Strategie in der Vergangenheit Gewinne von 3% bis 5% pro Jahr erwirtschaftete. Anfang 2018, als die Marktvolatilität zunahm, erlitt sie jedoch Verluste und verlor in diesem Jahr schließlich 18%, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Vergleichsverfügung der SEC.

Finanzberater seien „verpflichtet, angemessene Richtlinien und Verfahren zu implementieren, um sicherzustellen, dass alle am Verkauf komplexer Finanzprodukte und -strategien beteiligten Parteien ein klares Verständnis der Risiken haben, die diese Produkte darstellen", sagte Osman Nawaz, ein leitender Beamter der SEC, in einer Mitteilung.

