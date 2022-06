Bank Wiener Raiffeisen Bank verbrieft Kredite von 1,8 Milliarden Euro

Die Raiffeisenbank will ihre harte Kapitalquote stärken. Sie verbrieft ein 1,8 Milliarden Kreditportfolio, das aus Unternehmenskrediten besteht.

Die Transaktion werde die harte Kernkapitalquote um etwa acht Basispunkte stärken. (Foto: dpa) Raiffeisenbank

Wien Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ein Kreditportfolio im Wert von 1,8 Milliarden Euro verbrieft. Das Portfolio bestehe aus Unternehmenskrediten, die vor allem an Kunden in Deutschland, der Slowakei und Österreich vergeben worden seien, teilte das Institut am Montag mit.

Die Transaktion werde die harte Kernkapitalquote um etwa acht Basispunkte stärken. Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen gebe es keine. „Verbriefungen sind ein wichtiges Instrument zur Stärkung unserer Kapitalquote. Diese Transaktion basiert auf der vertrauensvollen Beziehung, die wir über die Jahre mit den Investoren aufgebaut haben“, sagte Finanzchefin Sabine Abfalter.

Das Kreditrisiko der Mezzanine-Tranche sei von einem internationalen institutionellen Investor übernommen worden. Die RBI behält das Kreditrisiko der Junior- und Senior-Tranchen.

