Banken Abrupter Zinsanstieg sorgt für Wertberichtigungen bei Sparkassen

OSV-Präsident Ludger Weskamp geht nach hohen Abschreibungen im letzten Jahr davon aus, dass das Betriebsergebnis in diesem Jahr wieder steigt.

Berlin Der schnelle Zinsanstieg in der Euro-Zone hat den ostdeutschen Sparkassen im vergangenen Jahr Abschreibungen auf Wertpapiere von 1,42 Milliarden Euro eingebrockt. Damit übersteige die Wertberichtigung den Betriebsgewinn von 1,32 Milliarden Euro, teilte der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) am Dienstag mit.

Diese Effekte seien aber meist temporärer Natur. „Wir gehen davon aus, dass mehr als 90 Prozent dieser vorübergehenden Wertberichtigungen bei Endfälligkeit der Papiere wieder zurückfließen – davon allein 500 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren“, sagte Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender in Berlin.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im vergangenen Jahr die Zinsen mehrmals angehoben, um die anziehende Inflation zu bekämpfen. Viele Sparkassen hatten zuletzt überschüssige Mittel in festverzinslichen Wertpapieren im eigenen Bestand angelegt. Mit der geldpolitischen Wende und steigenden Zinsen sanken die Kurse dieser Papiere in den Sparkassen-Depots.

Auch die 50 Sparkassen in Westfalen-Lippe mussten abschreiben, allerdings mit 668 Millionen Euro weniger als die ostdeutschen Institute, wie der Verband Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) mitteilte. Denn die Geldhäuser zwischen Münster, Dortmund und dem Sauerland konnten im Vergleich zu den Einlagen mehr Kredite ausgeben als die 43 ostdeutschen Institute.

SVWL-Vizepräsident Jürgen Wannhoff sagte, die Abschreibungen würden in den nächsten drei Jahren wieder ausgeglichen. Das Betriebsergebnis vor Bewertung sei 2022 um rund 16 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro gestiegen. Abzüglich von Steuern, der Eigenkapitalstärkung und Abschreibungen blieb ein vorläufiges Jahresergebnis von 164 Millionen Euro.

Vorsichtige Prognosen für 2023

Für 2023 gibt sich das Sparkassen-Lager vorsichtig optimistisch. Man wolle mindestens das Vorjahres-Ergebnis erzielen, sagte die SVWL-Präsidentin Liane Buchholz. Auch der OSV erwartet mehr Gewinn. Denn höhere Zinsen ermöglichten mehr klassisches Sparkassengeschäft, sagte Verbandspräsident Ludger Weskamp.

Im Vorjahr stieg der Zinsüberschuss der Ost-Institute erstmals seit 2015. Die Vergabe neuer Kredite durch die OSV-Sparkassen sank um knapp ein Prozent, vor allem Baukredite fielen um 4,1 Prozent. Wegen der hohen Inflation wuchs auch das Einlagengeschäft so langsam wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der OSV vertritt die Interessen der Institute in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Neuer Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) und damit Chef der bundesweiten Lobby-Gruppe soll der bayerische Sparkassenpräsident Ulrich Reuter werden. Er gehe davon aus, dass Reuter wie geplant am 6. März gewählt werde, sagte Weskamp. In der Vergangenheit war auch Buchholz Interesse an dem DSGV-Posten nachgesagt worden. Sie erklärte dazu nur: "Ich stehe für das Amt nicht zur Verfügung."

