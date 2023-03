Banken Aktien der Deutschen Bank erholen sich – Bundesbank-Chef: „Deutsches Finanzsystem resilient“

Die Stimmung mit Blick auf Finanzwerte bessert sich. Die Erholung bei Risikoprämien für Derivate der Deutschen Bank fällt aber nur geringfügig aus.

Nach den heftigen Kursverlusten am Freitag steht die Aktie der Deutschen Bank am Montag im Fokus. (Foto: AP) Zentrale der Deutschen Bank

Frankfurt Nach den drastischen Verlusten am Freitag setzt bei den Aktien der Deutschen Bank am Montag eine Erholung ein. Die Anteilscheine steigen am Vormittag um mehr als drei Prozent auf 8,83 Euro. Damit holen sie zumindest einen Teil der Verluste wieder auf. Auch Commerzbank-Aktien liegen drei Prozent höher.

Vor Wochenschluss waren Anteilscheine der Deutschen Bank mit einem Minus von 8,5 Prozent aus dem Handel gegangen. Zeitweise war der Kurs zuvor sogar um 15 Prozent abgestürzt und damit auf den niedrigsten Stand seit Oktober gefallen.

„Das deutsche Finanzsystem als Ganzes hat sich trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten als resilient erwiesen“, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Montag laut Redetext in einer Festrede zum 100. Jubiläum des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands. Das europäische Banken- und Finanzsystem sei „widerstandsfähig und solide aufgestellt“, so Nagel. Es verfüge über starke Eigenkapital- und Liquiditätspositionen.