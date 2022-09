Banken Allianz verkauft Anteile an kroatischer Unicredit-Tochter

Die Münchener Versicherung und die Zagrebacka Banka lösen ihre Verflechtung auf. Die Allianz verkauft ein Aktienpaket von umgerechnet 320 Millionen Euro.

München Die Allianz und die italienische Großbank Unicredit entflechten ihre langjährigen Überkreuz-Beteiligungen in Kroatien. Der Münchner Versicherungsriese verkauft seinen Anteil von 11,7 Prozent an der Zagrebacka Banka (Zaba), einer der größten Banken des Landes, an den Mehrheitseigentümer Unicredit, wie die beiden Institute am Freitag mitteilten.

Im Gegenzug gibt die Zaba ihre Beteiligung von 16,8 Prozent an der Allianz Hrvatska an den Versicherer ab. An der Zusammenarbeit im operativen Geschäft halten beide Unternehmen fest. Die Unicredit kommt damit auf mehr als 95 Prozent an der kroatischen Bank.

Der Allianz winkt im Zuge der Transaktion ein dreistelliger Millionenerlös. Ihr Aktienpaket an der Zagrebacka Banka ist an der Börse umgerechnet 320 Millionen Euro wert. Deren Beteiligung an der Allianz-Tochter dürfte deutlich geringer bewertet sein.

