Banken Angriff ist die beste Verteidigung: HSBC will mit guten Ergebnissen eine Aufspaltung verhindern

London Das Management der HSBC hat einen wichtigen Teilerfolg erzielt, um eine Aufspaltung der britischen Großbank zu verhindern. Das in London beheimatete, aber stark in Asien engagierte Finanzinstitut erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn vor Steuern von fünf Milliarden Pfund (knapp sechs Milliarden Euro) und übertraf damit die Erwartungen der Analysten um fast 30 Prozent. Die Investmentbank Jeffries bezeichnete das Ergebnis als „solide“.

Zugleich kündigte Vorstandschef Noel Quinn an, die Dividende der Bank „so schnell wie möglich“ wieder auf das Niveau vor der Pandemie anzuheben. Ab 2023 soll außerdem wieder eine Quartalsdividende gezahlt werden. „Wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren in der Transformation, um HSBC fit für die Zukunft zu machen“, sagte der stark unter Erfolgsdruck stehende Quinn. Die Aktie reagierte auf die guten Nachrichten im frühen Handel mit einem Anstieg von rund sieben Prozent.

Die chinesische Versicherungsgruppe Ping An drängt darauf, die in London und unter anderem in Hongkong notierte Großbank in einen westlichen und einen asiatischen Teil aufzuspalten. Hintergrund dafür ist eine Verfügung der Bank of England aus der Zeit der Pandemie, die eine Dividendenausschüttung britischer Kreditinstitute verbot, um deren finanzielle Stabilität während der Coronakrise zu sichern.

Der Bann wurde zwar im Juli 2021 wieder aufgehoben, dennoch beharrt die Ping-Gruppe auf ihrer Forderung einer Abspaltung, um den asiatischen Teil von HSBC dem Zugriff der britischen Notenbank zu entziehen. Mit einem Anteil von mehr als neun Prozent sind die Chinesen der größte Aktionär der Großbank.

Unterstützt wird Ping auch von politischer Seite: „Wir mussten 2020 die Streichung der Dividende hinnehmen, deshalb unterstützen wir nachdrücklich, dass Ping An im Vorstand der HSBC vertreten ist“, schrieb die Hongkonger Lokalpolitikerin Christine Fong auf Facebook.





Die Großbank will eine Zwischendividende von neun Cent je Aktie zahlen. (Foto: Reuters) HSBC-Zentrale im Londoner Canary Wharf

Quinn und sein Team versuchen, dem Ansinnen von Ping mit guten Geschäftszahlen und einer höheren Ertragskraft zu begegnen. So erhöhte die HSBC ihren Zielwert für die Eigenkapitalrendite von zuvor zehn auf mindestens zwölf Prozent ab 2023.

„Unsere Stärke als gut vernetztes, globales Institut ist der Hauptgrund, warum sich unsere Großkunden für uns entscheiden, und wir sind entschlossen, die Vorteile, die uns unser Netzwerk bietet, zu nutzen“, betonte Quinn die Synergien der globalen Struktur.

Eine Abspaltung oder Ausgliederung ihres Asiengeschäfts würde dagegen enorme einmalige Abwicklungskosten, höhere Steuern, laufende Kosten für die Bank und mögliche regulatorische Rückschläge mit sich bringen, warnte die Bank.

Finanzchef Ewen Stevenson bezweifelte gegenüber Bloomberg TV, dass eine Aufspaltung den Wert der Einzelteile steigern würde. Am Dienstag trifft sich die Führungsspitze der Bank mit asiatischen Investoren in Hongkong.

Nicht alles verläuft bei der HSBC allerdings nach Plan. Vorsorge für erhöhte Kreditausfallrisiken in Höhe von 1,1 Milliarden Pfund drückten den Halbjahresgewinn im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 9,2 Milliarden Pfund. Zwar profitiert HSBC wie andere Banken von weltweit steigenden Zinsen.

Die höheren Zinserträge konnten jedoch die Belastungen durch die deutliche Verschlechterung der Wirtschaftslage in vielen Regionen nicht ausgleichen. Hauptsorge ist der wacklige chinesische Immobilienmarkt, der HSBC schon zu dreistelligen Millionenabschreibungen gezwungen hat. „Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte weitere Wertminderungen in diesem Portfolio sehen werden“, sagte Stevenson.

Risiken auf dem chinesischen Immobilienmarkt

Mehr als zwei Drittel der Erträge kommen aus Asien, wo die Bank in den vergangenen Jahren vor allem in der Vermögensverwaltung massiv investiert hat. Dagegen hat HSBC ihre Aktivitäten in Frankreich, Griechenland und auch in den USA zurückgefahren.

Finanzchef Stevenson schloss auch einen Stellenabbau nicht aus und begründete das mit der zunehmenden Digitalisierung des Bankgeschäfts, aber auch mit steigenden Kosten vor dem Hintergrund weltweit hoher Inflationsraten. Der operative Aufwand ist nach Angaben der Bank stabil, im kommenden Jahr erwartet das Management jedoch einen leichten Kostenanstieg von zwei Prozent.

Die Einnahmen des Instituts entsprachen mit 12,8 Milliarden Pfund im zweiten Quartal und gut 25 Milliarden Pfund im ersten Halbjahr in etwa den Erwartungen der Analysten. Für das Zwischenergebnis will die Bank eine Interimsdividende von neun US-Cent je Aktie zahlen. Aktienrückkäufe schloss das Finanzhaus in absehbarer Zukunft aus.

Mehr: Das Klimarisiko für Europas Banken wird überschätzt – sie könnten daran sogar verdienen.