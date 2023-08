Banken Apples Sparkonto hat mehr als zehn Milliarden Dollar an Einlagen

Das Konto, das Apple gemeinsam mit Goldman Sachs anbietet, kommt gut an – auch wenn zuletzt über ein Aus der Partnerschaft spekuliert wurde.

Das Angebot von Apple könnte den Druck auf andere Akteure im Finanzsektor erhöhen. (Foto: AP) Apple

New York Im April hatte Apple ein Hochzinskonto für seine Kreditkartenkunden angekündet und traf damit offenbar einen Nerv. Mehr als zehn Milliarden Dollar an Einlagen haben die Kunden auf den Konten geparkt, die Zinsen von 4,15 Prozent anbieten. Das teilte der iPhone-Hersteller am Mittwoch mit.

97 Prozent aller Karten-Halter würden das Angebot nutzen, das der Konzern gemeinsam mit der New Yorker Großbank Goldman Sachs herausgibt. Die Partnerschaft zeigt damit Stärken, auch wenn zuletzt über eine mögliche Auflösung der Kooperation spekuliert wurde.

Goldman-CEO David Solomon will sich aus dem Retailgeschäft weitgehend zurückziehen und besonders die Kreditvergabe an Verbraucher stark einschränken. Die Kreditkartenpartnerschaften, die die Bank etwa mit Apple und General Motors hat, könnten da nicht mehr zur Strategie passen, glauben Analysten.

Goldman führe Gespräche mit American Express, wie das „Wall Street Journal“ im Juni berichtet hatte. Allerdings muss Apple zustimmen, falls der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird.