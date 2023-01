Banken „Aufhören, dieses Instrument zu verteufeln“ – BNP-Deutschlandchef fordert Wiederbelebung des Verbriefungsmarkts

Frankfurt Europa braucht dringend eine Renaissance des umstrittenen Verbriefungsmarkts – davon zeigt sich Lutz Diederichs, Deutschlandchef der französischen Großbank BNP Paribas, überzeugt. Diederichs räumt ein, dass dieser Markt während der großen Finanzkrise 2008 in Verruf geraten ist: „Aber 14 Jahre danach müssen wir aufhören, dieses Instrument zu verteufeln“, meint der Banker im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Verbriefungen erlauben es Banken, Kredite aus ihren Bilanzen zu Wertpapieren zu bündeln und über den Kapitalmarkt zu verkaufen. Vor Ausbruch der Finanzkrise hatten viele Banken in den USA und Europa Immobilienfinanzierungen in teilweise extrem komplexen Finanzierungsinstrumenten gebündelt.

Als der US-Immobilienmarkt 2007 endgültig in die Krise rutschte, verloren die oft als sicher angepriesenen Investments massiv an Wert. Die US-Investmentbank Lehman Brothers ging in der Folge pleite, zahlreiche andere Banken rund um den Globus gerieten an den Rand des Kollapses und mussten mit Steuergeldern gerettet werden.

Wenn die europäischen Banken eine Chance haben wollen, zu den großen US-Konkurrenten aufzuschließen, brauche Europa dringend einen einheitlichen Kapitalmarkt, betont Diederichs. Diese Forderung wird bereits seit Jahren regelmäßig von nationalen und europäischen Lobbyverbänden erhoben.

„Da es bedauerlicherweise derzeit noch immer am politischen Willen fehlt, die Kapitalmarktunion in der EU zu vollenden, müssen die Regulatoren nach Maßnahmen suchen, die schnelle Erfolge versprechen, und dazu gehört die Belebung des Verbriefungsgeschäfts“, betont der Banker.

Im Vergleich zu den USA sei der europäische Verbriefungsmarkt „winzig“. Diederichs sieht das als echten Nachteil für die Geldhäuser in der EU, weil die US-Konkurrenz einen Großteil der von ihnen vergebenen Kredite bilanzschonend an den Kapitalmarkt weitergeben könnte, während das für die EU-Banken deutlich schwieriger sei.

Diederichs findet es bedauerlich, dass die Vollendung der EU-Banken- und Kapitalmarktunion in der Öffentlichkeit noch immer als Thema wahrgenommen wird, das nur die Finanzbranche betrifft. „Das ist ein zutiefst politisches und gesellschaftliches Thema“, betont der Banker.

Das zeige sich bei ökonomischen Großaufgaben wie der grünen und digitalen Transformation. Mit Krediten der Geldhäuser und staatlichen Mitteln sei der gigantische Finanzierungsbedarf für diesen Wandel nicht zu decken. Solange die Kapitalmarktunion nicht vollendet sei, habe die EU einen strategischen Nachteil gegenüber den USA, wo der Kapitalmarkt viermal so groß sei wie im noch immer regulatorisch zersplitterten Europa.

Hat die EU zu strikte Regeln im Vergleich zu den USA?

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, der auch an der Spitze des Bundesverbandes deutscher Banken steht, hält die aktuellen EU-Regeln für den Verbriefungsmarkt ebenso für zu restriktiv. Auch aus diesem Grund sei der Markt im Vergleich zu den USA mit nur etwa einem Zehntel des Volumens winzig. Auch Adam Farkas, Chef des Kapitalmarktverbands AFME, hat den nicht funktionierenden Verbriefungsmarkt als entscheidenden Schwachpunkt ausgemacht.

Die EU hatte den Verbriefungsmarkt zuletzt 2017 mit der Einführung des neuen STS-Labels verändert. Das Kürzel steht für „Simple, Transparent, Standardised“. Damit führte sie auch als Reaktion auf die Finanzkrise neue Schutzklauseln ein.

Farkas räumt ein, dass das neue Label im Prinzip funktioniere, aber viele Verbriefungsgeschäfte rechneten sich deshalb nicht mehr. Das Volumen des europäischen Marktes sinke immer weiter, während der US-Markt wachse.

Laut einem AFME-Bericht sind die Verbriefungstransaktionen in der EU mittlerweile auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gefallen. Der Anteil der ausstehenden EU-Kredite, die über Verbriefungen und Kreditportfolioverkäufe übertragen wurden, beträgt demnach heute mit 1,6 Prozent nur noch die Hälfte des Werts aus dem Jahr 2018.

Die EU-Kommission hat Forderungen aus der Finanzwirtschaft nach weiteren größeren Reformen vorerst zurückgewiesen. Nach ihrer Einschätzung funktioniert der Markt insgesamt gut. Allerdings räumt auch die EU in einem Zwischenbericht ein, dass sich noch nicht alle Erwartungen an Volumina und Teilnehmerzahl erfüllt haben.

BNP hat ambitionierte Ziele in Deutschland

BNP zählt zu den größten Auslandsbanken in Deutschland. Trotz Rezessionsangst, Energiekrise und Inflation will das französische Geldhaus im Deutschlandgeschäft in den kommenden Jahren die Einnahmen auf 2,8 Milliarden Euro in die Höhe schrauben. Das entspräche einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum von rund sechs Prozent, rechnet Diederichs vor.

Damit würde sich das Wachstumstempo im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamen. Von 2016 bis 2021 ist BNP Paribas in Deutschland nach früheren Angaben im Schnitt jährlich um 8,2 Prozent gewachsen. Laut den Berechnungen des französischen Geldhauses habe sich keine andere der in Deutschland aktiven Großbanken so stark entwickelt.

Für 2021 meldete BNP Paribas im Deutschlandgeschäft Einnahmen von 2,2 Milliarden Euro. Zur Profitabilität macht die Deutschlandtochter des größten Geldhauses in der Euro-Zone keine Angaben. Insider gehen davon aus, dass die Eigenkapitalrendite bei deutlich über zehn Prozent liegt.

Mit seiner neuen Strategie will Diederichs bis 2025 von Rang acht im Deutschlandgeschäft auf Platz fünf vorrücken. Dann lägen nur noch Deutsche Bank, Commerzbank, DZ-Bank und die Hypo-Vereinsbank vor den Franzosen.

Zur Erreichung der Wachstumsziele soll auch eine neue Kundengruppe beitragen. BNP Paribas will im kommenden Jahr in das Geschäft mit deutschen Niedrigverdienern einsteigen, die oft keine klassische Bankverbindung haben. Als Beispiel nennt Diederichs Saisonarbeiter, die ihren Lohn häufig in bar ausbezahlt bekommen.

BNP Paribas will es diesen Menschen ermöglichen, Bargeld einzuzahlen, abzuheben und zu überweisen. Das Angebot wird über die BNP-Paribas-Tochter Nickel laufen. In Portugal, Frankreich und Belgien habe die Bank mit dieser Strategie bereits 2,8 Millionen Kunden gewonnen.

